洛城機場委員會換屆 華人總裁Beatrice許卸任

洛杉磯機場委員會 (BOAC)日前一致選舉委員卡里姆·韋伯 (Karim Webb，右四) 擔任新一屆總裁，委員馬修·M·約翰遜 (Matthew M. Johnson，左四) 擔任副總裁。（LAX提供）

洛杉磯 機場委員會（BOAC）日前一致選舉委員卡里姆·韋伯（Karim Webb）擔任新一屆總裁，委員馬修·M·約翰遜（Matthew M. Johnson）擔任副總裁，華裔 總裁Beatrice許卸任後離開董事會。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，在新任總裁和副總裁領導下，洛杉磯世界機場 (LAWA) 將繼續創新並擴大其在該地區的影響力。十年來，韋伯委員一直是洛杉磯的模範，他強調公平，關心工人的福祉，並在一系列社區問題上表現出領導力。

約翰遜作為洛杉磯一名卓有成就的律師，他已擔任過機場專員和警察局專員，服務洛杉磯人民，並將能夠利用自己的技能和經驗造福社會。他們的經驗和對所有洛杉磯人的承諾，將為委員會的工作提供指導信息，同時監督正在進行的300億元的機場改善計劃，建設LAX 成為世界級機場。

新任總裁韋伯表示，上屆團隊制定的計劃正在全面實現，使LAX成為世界上最好的機場之一。 在實現這一願景的過程中，委員會所做的每一個決定都必須以所有人的最大利益為中心，這樣才能確保機場更好服務並惠及洛杉磯人。

副總裁約翰遜表示，LAX正在進行的改善計劃，為成為世界一流機場設定的標準，很榮幸能夠在這個創新和轉型的時代擔任副總裁。期待著與韋伯總裁和委員們一起服務，以實現市長的願景，即創建屬於洛杉磯的機場。

LAWA 首席執行官埃爾巴奇 （Justin Erbacci）表示：祝賀韋伯和約翰遜在委員會中擔任新的領導職務，期待著大家共同努力實現機場現代化，同時支持當地社區。董事會是行業的光輝典範，展示卓越領導力、奉獻精神和支持所取得的成就。同時歡迎新任委員 Courtney La Bau 和 Victor Narro 加入。