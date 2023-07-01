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4華人團體聲明 支持最高院撤平權法

洛杉磯訊
加州四華人團體支持高院裁決,保護亞裔平等入學權利。(美聯社)
加州四華人團體支持高院裁決,保護亞裔平等入學權利。(美聯社)

最高法院29日裁決考量族裔的大學平權招生政策違憲。加州四個華人團體30日發表聯合聲明稱，這是亞裔在美國生存發展的重大勝利，也是期待已久的好消息。

平等公義協會（OJE）主席李少敏（Frank Lee）表示，對於每一個反對歧視的美國人來說，這是一個偉大的歷史性的勝利。他感謝學生公平招生組織提起的法律訴訟，並感謝為此做出貢獻的所有人，未來對任何歧視行為繼續保持警惕。他進一步指出，多元化不能成為藉口，也不應該取代真正平等和正義的原則。每個人都應該根據成就、才能、奉獻和誠信等優點進行客觀評估，而不是根據膚色、種族和國籍等一成不變的特徵，否則就是歧視和違憲。

華美權益促進協會會長伍均祥（Joel Eng）表示，不能允許國家在這條路上出現任何倒退，應該在最高法院的正義裁決下翻開新的篇章。該聯盟敦促每個人都保持警惕，並在必要時在法律範圍內採取適當的行動。

發表聯合聲明的四個團體包括平等公義協會（Organization for Justice and Equality）、華美權益促進協會（Chinese American Institute for Empowerment Greater San Gabriel Valley）、聖蓋博谷安全社區聯盟（Safe Community Foundation）、加州自由聯盟（California for Liberty）。

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