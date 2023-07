4華人團體聲明 支持最高院撤平權法

加州四華人團體支持高院裁決,保護亞裔平等入學權利。(美聯社)

最高法院29日裁決考量族裔的大學平權招生 政策違憲。加州 四個華人團體30日發表聯合聲明稱,這是亞裔在美國生存發展的重大勝利,也是期待已久的好消息。

平等公義協會(OJE)主席李少敏(Frank Lee)表示,對於每一個反對歧視 的美國人來說,這是一個偉大的歷史性的勝利。他感謝學生公平招生組織提起的法律訴訟,並感謝為此做出貢獻的所有人,未來對任何歧視行為繼續保持警惕。他進一步指出,多元化不能成為藉口,也不應該取代真正平等和正義的原則。每個人都應該根據成就、才能、奉獻和誠信等優點進行客觀評估,而不是根據膚色、種族和國籍等一成不變的特徵,否則就是歧視和違憲。

華美權益促進協會會長伍均祥(Joel Eng)表示,不能允許國家在這條路上出現任何倒退,應該在最高法院的正義裁決下翻開新的篇章。該聯盟敦促每個人都保持警惕,並在必要時在法律範圍內採取適當的行動。

發表聯合聲明的四個團體包括平等公義協會(Organization for Justice and Equality)、華美權益促進協會(Chinese American Institute for Empowerment Greater San Gabriel Valley)、聖蓋博谷安全社區聯盟(Safe Community Foundation)、加州自由聯盟(California for Liberty)。