橫貫鐵路落成154周年 同源會金釘節致敬華工

美洲同源會大聖蓋博谷分會創會會長楊華沙分享自己參與今年「金釘節」的經歷。（記者子為／攝影）

2023年是美國橫貫東西鐵路落成154周年，該壯舉離不開華裔 工人的付出與心血。今年的「金釘節」紀念活動照例在猶他州金釘國家歷史公園(Golden Spike National Historical Park)展開，美國各地不少華人 參與致敬，希望華人對美國歷史的貢獻能被更多人知道和肯定。

6月12日美洲同源會(CACA)大聖蓋博谷分會的創會會長楊華沙在月會上分享了自己參與今年「金釘節」的經歷，展示了許多旅程中的照片和影片，不僅有「金釘節」現場盛況，也有為華裔美國人發聲的英雄的活動。

楊華沙講述，5月8日她在鹽湖城(Salt Lake City)參與了致敬鹽湖城首位華人法官關維斌(Michael Kwan)的活動，並拜訪關維斌的妹妹Karen Kwan，她也是猶他州第一位華裔女性參議員。

與楊華沙同行的鐵路華工後裔梅紅指出，金釘國家歷史公園內的知名景點中華拱門(Chinese Arch)曾被稱為帶有辱華性質的中國佬拱門(Chinaman's Arch)，後來在關維斌、Karen Kwan以及美華協會猶他州分會的長期據理力爭，才改名為中華拱門。當年華工修建鐵路時曾在拱門附近安營扎寨，拱門逐漸成為了代表華工貢獻的紀念碑。

5月9日，楊華沙一行在南鹽湖城(South Salt Lake)參與了知名華人攝影師李揚國 (Corky Lee)的創造歷史紀念展「Making History」，活動由李揚國的摯友Karen Zhou策畫。李揚國生前致力於用攝影記錄華裔美國人的奮鬥史，並努力讓更多人認可華裔對美國的貢獻。他與Karen Zhou曾多次參與金釘節並留下珍貴影像。該展覽的照片皆由Karen Zhou拍攝，呈現的是她視角裡的李揚國及他追尋的「正義攝圖」(Photographic Justice)。楊華沙表示，這些照片給她留下深刻印象，希望有更多人能前去參觀這樣有意義的展覽。

5月10日「金釘節」，全美各地的鐵路工人的後裔和紀念者在此聚集，致敬不同族裔工人建設鐵路的貢獻，包括華工、愛爾蘭工人、印第安工人等。梅紅指出，和去年一樣，鐵路華工後裔協會(CRWDA)安排了幾位華人打扮成昔日華工的模樣，重現鋪設最後一條鐵軌的場景。

多次參與「金釘節」的梅紅表示，今年的一大特色是建成了用鐵軌製做的紀念碑，十分壯觀。