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匹克球 南加華人社區掀流行

記者王若然╱聖蓋博報導
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

疫情以來，一種球類運動悄然在聖蓋博谷社區流行開來，這種運動對體能要求不高，又容易學，對於沒有運動基礎的人都能輕鬆上手，因此特別適合年長者玩。據悉，在聖蓋博的球友群中，有90%都是亞裔。這種球類運動就是近幾年快速成長的匹克球（pickleball）。

台灣移民黃淑敏（Mary Huang）和丈夫郝厭坡（Paul Hao）是25年資深網球選手，兩人曾有兩年獲得聖蓋博谷地區老年組網球比賽冠軍。他們因一年前一次因緣巧合，接觸到匹克球，從此便愛上這種球類運動。如今雖然每周仍打兩次網球，但幾乎天天打匹克球。

可輕鬆鍛煉 85歲翁也愛

華裔Sonia Lyn也是資深匹克球愛好者。她說，在聖蓋博市的史密斯公園，每晚都有50至60人來打匹克球，人們的熱情非常高。最大年紀的有85歲，分別有一位老先生和老太太，身手矯健，能跳能跑。目前球友群體中，90%都是亞裔。

黃淑敏說，雖然匹克球老少皆宜，但特別適合年長者玩。原因是這種球特別容易上手，「五分鐘就能學會」。她舉網球為例，初學者很容易就沒耐心放棄，但匹克球不會。其次，匹克球對體能要求不像網球那麼高，揮拍推球就能過網，不像網球要揮很大力。

不過不要以為匹克球只適合老年人打，年輕人玩也可以起到鍛煉作用。另一位玩家張立本說，打匹克球既可以比較輕鬆，也可以實現高強度鍛鍊。

費用成本低 場地不用大

匹克球幾年前就開始有人打，不過疫情期間開始了大流行。主要是那時所有公共球場關閉，人們只能宅在家。而匹克球需要的場地很小，大約只有四分之一個網球場那麼大，民眾在自己的院子用粉筆畫出邊線，再買個網就能打，因此逐漸普及開來。Sonia Lyn說，疫情過去後，球場開放，更是吸引了一大批民眾來打球，匹克球發展得更快了。剛開始主要是年紀比較大的人在打，後來年輕人甚至小孩都來打。

其實打匹克球的費用成本也較低。首先公園場地免費，而匹克球用到的球拍和球，在好市多一套約80元，是很好的牌子。黃淑敏說，球拍便宜的十幾元，貴的可以到幾百元。球網也不貴，70、80元就可以買到。

Sonia Lyn說，其實匹克球不僅是運動，更是民眾交友、社交的媒介。通過匹克球，她結識到了很多朋友，有的甚至就是一個街口外的鄰居。而聖蓋博匹克球群友們都很友好，甚至自建桌子幫助球友放球拍、儲存包包等。有的還經常拿零食和飲料分享，就像一個大家庭。

成立俱樂部 球友將更多

目前聖蓋博史密斯公園的兩個網球場成了當地匹克球愛好者的聚集地。黃淑敏說，目前周一至四以及周六，每天上午7時45分至下午12時多，聖蓋博市府會有人來設網，供民眾打球。雖然政府人員幫忙設網的時間有限，但理論上公園開放時間，民眾都可以來打球。除了政府幫忙設網的時間，黃淑敏和其他球友會自行設網打球。目前史密斯公園的兩個網球場，一個以網球優先，一個以匹克球優先。

黃淑敏和丈夫郝厭坡目前是美國匹克球俱樂部的推廣大使，黃淑敏正在緊鑼密鼓地準備成立聖蓋博市匹克球俱樂部。她說，目前經常打球的球友已經發展超過100人，希望能夠成立俱樂部，更正規地組織球友打球，並參加未來的匹克球聯賽。對於想要嘗試匹克球的民眾，黃淑敏歡迎他們來球場試玩。

聖蓋博市議員丁言愉說，城市非常重視和支持匹克球運動在社區發展。戶外運動對於退休人員很重要，支持匹克球的發展，就相當於提倡老年人更健康的生活方式，這很有意義。市議會近日通過決議，將在史密斯公園額外興建一個專門的匹克球場地，提供四個匹克球場，供民眾打球。

喜歡打皮克球的球友:Bob Shen（左起），黃淑敏，張立本，郝厭坡，85歲老將...
喜歡打皮克球的球友:Bob Shen（左起），黃淑敏，張立本，郝厭坡，85歲老將Richard，聖蓋博市議員丁言愉，Sonia Lyn。（記者王若然╱攝影）
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

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