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居民聲聲盼 聖蓋博市4專用球場

記者王若然╱聖蓋博報導
紅色框位置為新建匹克球場。（聖蓋博官網）
紅色框位置為新建匹克球場。（聖蓋博官網）

隨著匹克球（Pickleball）風靡全美社區，應社區民眾要求，聖蓋博市通過決議將在史密斯公園（Smith Park）修建四個匹克球專用球場。建成後聖蓋博市將是聖谷華人城市中少數幾個有匹克球專用場地的城市。

目前史密斯公園鄰西百老匯街（W Broadway）有兩個網球場。新的匹克球球場將建在兩個網球場的西側，緊挨網球場。匹克球場面積與網球場面積差不多一樣大，不過相同面積的場地卻可以容納四個獨立匹克球場。建成後，將為民眾提供四個獨立匹克球專用場地。

根據推動匹克球場項目之一的Sonia Lyn，目前兩個網球場，一個是以網球優先，另一個是以匹克球優先。她說，現在喜歡打匹克球的人太多了，晚上最多時有50、60人，由一個網球場分出的四個匹克球場根本供不應求。

聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding）介紹說，等新的匹克球專用場地建成後，中間原本的網球場將變成兩球混用場地，另外一個網球場則是網球專用。這樣將給民眾更大的使用空間。聖蓋博市如今財務狀況良好，收入大於支出，納稅人的錢就要回饋社區。

根據5月2日聖蓋博市議會上的討論，新的匹克球場預計花費18萬元。此外，聖蓋博市議會之前還通過3萬元預算，用於重新鋪設兩個網球場的路面。根據Sonia Lyn，市議會將在6月討論具體合作的承包商，預計10月新的匹克球場可以建成。

根據美國匹克球協會推廣大使黃淑敏，聖蓋博谷地區喜歡打匹克球的人很多，但專有的匹克球場卻沒有幾個。據悉，聖谷附近有專門球場的除了艾塔迪那（Altadena）、巴沙迪那（Pasadena），就是最近通過決議的聖蓋博市了。

對於匹克球常被詬病的噪音問題，Sonia Lyn說，「我們很幸運」，史密斯球場四周距離民宅有一定距離，對周圍住戶的影響不大。並且新的匹克球場建成後，每晚10點關門，確保不會影響居民的休息。史密斯公園的球場位於公園北側，其東、西、南都是公園的綠地，沒有民宅。而北部雖有民宅，但有一個馬路之隔，再加上球場圍欄和阻風網的間隔，對住戶的噪音影響較小。

粗略估計，目前聖蓋博市打匹克球的民眾有100多人。這些人中90%以上都是亞裔。匹克球因上手快，容易，移動速度較慢等特點，尤其受年長者喜愛。目前來聖蓋博打匹克球的球友，只能自行在網球場地畫線、搭網，很不方便。等到專用球場建成後，就更為便利。除了聖蓋博市民，還有從蒙特利公園市、阿罕布拉市等周邊城市來此打球的球友。預計新的匹克球場建成後，將嘉惠整個聖谷球迷。

聖蓋博市議會2日通過決議，在史密斯公園建立四個匹克球場。（會議截圖）
聖蓋博市議會2日通過決議，在史密斯公園建立四個匹克球場。（會議截圖）

聖蓋博 蒙特利公園市 亞裔

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