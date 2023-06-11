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為何叫匹克？ 原因跟寵物狗有關

記者王若然╱聖蓋博報導
匹克球逐漸獲得越來越多人的歡迎。（記者王若然╱攝影）
匹克球逐漸獲得越來越多人的歡迎。（記者王若然╱攝影）

匹克球被稱作網球、乒乓球、羽毛球的合體。其比賽規則像網球，即將球打至對方場地，球彈跳一次對方接住將球再打來自己的場地，這樣的來來去去，先獲得11分的一方獲勝。

匹克球拍很像大號的乒乓球拍，採用木製或玻璃纖維、碳纖維等材料製成，質量很輕。而匹克球是與網球大小差不多的空心塑料球，上面有20至40個直徑不到一公分的孔。匹克球場地與羽毛球場地差不多大，為長寬各20呎和44呎的場地，室內室外皆可。

匹克球誕生於1965年的西雅圖，是道地的美國運動。據傳匹克球的命名則是來自發明人的狗Pickle，因為在試打期間，牠喜歡把場邊的球撿回來給主人，因此這個一時興起發明出來的混合運動，就稱為Pickleball。

匹克球運動在疫情期間異軍突起，許多明星也喜愛。例如在真人秀「與卡戴珊同行」中，金卡戴珊就與家人、好友打匹克球。此外，足球名星布雷迪（Tom Brady）也打過匹克球。Business Insider曾經撰文介紹，匹克球之風吹進矽谷，成為風險投資與科技業界的新歡，因為它非常適合一邊運動一邊社交。

美國「體育健身業協會」（Sports & Fitness Industry Association）數據顯示，截至 2022年，玩匹克球的人數三年內大增159%、達890萬人。隨著匹克球運動興盛，球場也隨之增加，根據美國匹克球協會（USA Pickleball），截至2022年底，全美有1萬1000個匹克球場地，平均每個月約增加130處。

不過匹克球的迅猛發展也帶來煩惱，因為其擊球聲音比網球、羽毛球大很多，因此部分城市的居民開始抵制匹克球運動，讓市府不得不限制每周匹克球運動的時間。此外，網球玩家也因為打匹克球的人占用場地而不高興，要求市府間隔出兩種球的專有場地。

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