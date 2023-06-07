中國疫情高峰估月底 返鄉華人緊張

中國二次陽性感染人數最近一段時間激增，不少準備在近期返中探親的南加華人擔心趕上這一波感染高峰。（圖：受訪者提供）

中國新冠疫情 再次引起關注，二次陽性感染人數最近一段時間激增，引發在美華人 擔憂。不少南加 華人選擇近期赴華探親，他們擔心自己會不會趕上這一波感染高峰。有華人表示：「疫情三四年，在美國都沒有感染，不會回到中國就中招了吧。」

對於準備近期去中國的美國居民，南加州大學亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）傳染疾病控制首席醫師江華建議，如果已完成三劑疫苗接種，雖不可能保證不受感染，但感染後發生重症的機率很低；年長者或有嚴重基礎疾病者，可考慮行前兩周接種一劑二價加強疫苗。但他強調，即使接種加強疫苗後，也無法保證不被感染。江華提醒出行者，不能忽視個人衛生防護措施，包括戴口罩、口腔衛生，以及避免人多擁擠、通風不良的場合及活動。如有可能，可以暫緩行程。

中國工程院院士鍾南山日前在一次論壇上表示，基於模型預測，2023年新冠第二波疫情趨勢預測顯示，此次中國疫情高峰將發生在6月底，屆時恐有一周6500萬感染病例。

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）李女士6月中旬準備回國探望父母，但中國眾多親友傳來二次陽性感染的消息，讓她十分焦慮。疫情三年多，由於保護措施做得好，李女士一家都沒有染疫，她擔心自己和孩子回到中國，正好趕上疫情高峰，很有可能會中招。

不少準備返中的南加華人都有類似擔憂，好不容易等到可以回去探親的日子，感染高峰卻要來臨。蒙特利公園市（Monterey Park）張先生表示，「這一次再怎麼危險，我也要回去，因為疫情與父母近四年未見，我覺得自己很不孝順」。不過張先生本來計畫與家人團聚時，帶他們外出旅行，但因為二陽感染考量，他決定取消接下來的旅遊行程，就在家中好好陪父母。

對於中國出現新一波高新冠陽性率，江華認為，並非意料之外。他指出，世界各地都經歷多次波峰，中國從年初首次爆發大規模陽性至今已約五個月，正是人們免疫抗體下降至低於保護性閾值的水平，因而出現反覆感染的情況。

江華表示，在沒有病毒變異株的詳細資料可查下，對於這一波感染，是否會出現感染力更強的變異株不得而知，但中國因人口密集，而且大多居住環境為公寓大樓式，因此傳播速度快，覆蓋範圍廣。