台灣餐飲業者 分享疫後「速食文化」商機

洛杉磯華商經貿聯誼會成員、蔡萬利和楊勝凱，以及陳敏永等人合影。（記者張庭瑜/攝影）

由洛杉磯華商經貿聯誼會負責承辦的2023年度「台灣美食 推廣北美巡迴講座」，17日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，邀請來自台灣的知名講師蔡萬利和楊勝凱，及南加州 知名的台僑餐飲業者參加，討論後疫情 時代南加州餐飲業所面臨的變化和應對策略，以及餐飲網路平台的發展潛力和速食商機等趨勢。

講座由華商經貿聯誼會長邱啟宜主持，內容涵蓋多個議題，包括如何傳承和推廣台灣特色美食、培育並提拔廚藝人才、後疫情時代餐飲業的變化和發展潛力、餐飲網路平台創新商機的行銷策略、善用社群媒體的力量，以及分享米其林星級餐廳的成功經驗等。

座談會邀請南加州知名商家代表參與，包括政記牛肉麵的何頂祐、江南春的張俊仁、咪咪五波比的蔡奇璋、Mr. Bargette法式料理的都蘭英、小陸子台式清粥小菜的吳佑任、加州水貨的潘意玲、台灣辦桌團餐的林惠洙、慈濟香積幹事素食講師的田培英，以及知名主廚寧忠君等知名台僑廚師。

蔡萬利在講座上分享他擁有40多年餐飲經驗的見解，並多次獲得美食國際獎項的肯定。他指出，疫情期間餐飲消費模式發生重大變化，帶來前所未有的影響和挑戰，但也同時孕育出新的發展潛力。

儘管疫情解封後，實體店面的業績尚未完全恢復，但餐飲網路平台成為一個不斷發展的新商機。許多消費者喜歡透過平台訂購外送餐食，這對知名餐廳和連鎖餐飲集團來說，是一個需要因應和轉變的挑戰。因此，餐飲業者需要關注如何與網路平台進行分帳權益的談判，並確保外送餐食的品質與在餐廳用餐時一致。

蔡萬利強調從疫情時代興起，至今持續流行的速食文化的「剪刀經濟」。冷凍調理包和罐頭食品越來越受到歡迎。他提出設立中央工廠或中央廚房是業者拓展商機的好策略，特別是將招牌美食製作成速食冷凍餐包。這樣一來，餐食能夠在各個地方行銷，包括超市和團購等。蔡萬利分享他成功的經驗，將招牌牛肉麵製成冷凍方便包，在台灣好市多的銷售額每年超過8000萬台幣（約260萬美元）。這說明速食便利餐的「剪刀經濟」帶來的利潤不容忽視。

「剪刀經濟」指的是消費者購買後，只要拿出剪刀，將包裝剪開，裡頭食材無需加工清洗、也不需要自行調味，只要依照烹飪步驟，就能輕鬆完成上菜。

對於如何在美國推廣台灣特色美食，蔡萬利強調了量化、精緻化和標準化的重要性。他指出味道的保持至關重要，品質不能有所波動，同時也需要在現有基礎上創造價值。他介紹了特別嘉賓世界果雕冠軍楊勝凱，楊勝凱的目標是協助大家提升擺盤藝術，使美食在色香味上更完美。