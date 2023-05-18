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洛菁英獅子會藝術節 「吹拉彈唱」秀才藝

記者楊青／核桃市報導
洛杉磯菁英獅子會母親節周末在核桃市舉辦首届藝術節，來自核桃市和鑽石吧及其附近城市的孩子和家長們共襄盛舉，吹拉彈唱各種才藝輪番登場，熱鬧非常。（記者楊青/攝影）
洛杉磯菁英獅子會母親節周末在核桃市舉辦首届藝術節，來自核桃市和鑽石吧及其附近城市的孩子和家長們共襄盛舉，吹拉彈唱各種才藝輪番登場，熱鬧非常。（記者楊青/攝影）

洛杉磯菁英獅子會14日母親節周末在核桃市舉辦首屆藝術節，來自核桃市和鑽石吧及其附近城市的孩子和家長們共襄盛舉，吹拉彈唱各種才藝輪番登場，熱鬧非常。

一改過去較靜態的活動形式，菁英獅子會會長Jessica李表示，適逢母親節又是亞裔傳統月，所以組織這樣別開生面的藝術節，讓孩子們用藝術和表演方式表達對母親的愛。當天也邀請了核桃市長伍立倫和前市長蘇王秀蘭等參加。25個節目包括現代和民族舞蹈、歌唱、鋼琴和琵琶等獨奏、親子模特秀、中國功夫等等，台上台下一片歡樂。

活動總策畫、菁英獅子會教育委員會主席Millie陳表示，用藝術節的方式和社區一起歡度母親節和亞裔傳統月，既為孩子和社區人士提供展現藝術才華的舞台，也是大家增加瞭解和溝通的機會。她感謝大家對藝術節活動一呼百應，出錢出力，讓藝術節舉辦成功。

當天表演節目的孩子和家長都來自核桃市華裔家長會。創會會長蘇王秀蘭表示，當年創辦華裔家長會就是為了鼓勵華人孩子和家長多多參與社區活動，現在孩子們生活在無憂無慮的世界，但同樣需要參與社區、關心別人、獅子會的藝術節正好提供了這樣的連接。

洛杉磯菁英獅子會母親節周末在核桃市舉辦首届藝術節，來自核桃市和鑽石吧及其附近城市...
洛杉磯菁英獅子會母親節周末在核桃市舉辦首届藝術節，來自核桃市和鑽石吧及其附近城市的孩子和家長們共襄盛舉，吹拉彈唱各種才藝輪番登場，熱鬧非常。（記者楊青/攝影）
洛杉磯菁英獅子會母親節周末在核桃市舉辦首届藝術節，來自核桃市和鑽石吧及其附近城市...
洛杉磯菁英獅子會母親節周末在核桃市舉辦首届藝術節，來自核桃市和鑽石吧及其附近城市的孩子和家長們共襄盛舉，吹拉彈唱各種才藝輪番登場，熱鬧非常。（記者楊青/攝影）

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