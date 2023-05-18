洛菁英獅子會藝術節 「吹拉彈唱」秀才藝

洛杉磯菁英獅子會母親節周末在核桃市舉辦首届藝術節，來自核桃市和鑽石吧及其附近城市的孩子和家長們共襄盛舉，吹拉彈唱各種才藝輪番登場，熱鬧非常。（記者楊青/攝影）

洛杉磯菁英獅子會14日母親節 周末在核桃 市舉辦首屆藝術節，來自核桃市和鑽石吧及其附近城市的孩子和家長們共襄盛舉，吹拉彈唱各種才藝輪番登場，熱鬧非常。

一改過去較靜態的活動形式，菁英獅子會會長Jessica李表示，適逢母親節又是亞裔 傳統月，所以組織這樣別開生面的藝術節，讓孩子們用藝術和表演方式表達對母親的愛。當天也邀請了核桃市長伍立倫和前市長蘇王秀蘭等參加。25個節目包括現代和民族舞蹈、歌唱、鋼琴和琵琶等獨奏、親子模特秀、中國功夫等等，台上台下一片歡樂。

活動總策畫、菁英獅子會教育委員會主席Millie陳表示，用藝術節的方式和社區一起歡度母親節和亞裔傳統月，既為孩子和社區人士提供展現藝術才華的舞台，也是大家增加瞭解和溝通的機會。她感謝大家對藝術節活動一呼百應，出錢出力，讓藝術節舉辦成功。