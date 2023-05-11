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全美芬太尼每年奪7萬人命 洛縣和聯邦持續掃蕩

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯縣警長盧納警告芬太尼的毒販們將被指控謀殺。（LASD）
洛杉磯縣警長盧納警告芬太尼的毒販們將被指控謀殺。（LASD）

聯邦和洛杉磯地區執法部門領導人在9日的新聞發布會上，宣布了他們為打擊芬太尼擴散所做的持續努力。這種強效合成阿片類藥物存在於許多非法藥物中，每年導致大約7萬名美國人喪生。

5月9日是「全國芬太尼認知日」(National Fentanyl Awareness Day)，執法官員宣布了十多起針對芬太尼經銷商的新聯邦案件，這些經銷商涉嫌銷售芬太尼和含有芬太尼的假藥，直接導致至少一人死亡。

聯邦緝毒署（DEA）洛杉磯地區負責人Bill Bodner說，導致社區和全國芬太尼相關死亡的兩個主要驅動因素，是可及性和欺騙性。社交媒體平台使任何擁有智能手機的人，都可以廣泛使用芬太尼，並使每個社區都成為露天毒品市場。

Sinaloa和Jalisco新一代使用的欺騙性營銷策略，導致大量受害者，使他們在不知情的情況下攝入了芬太尼。通過緝毒署藥物過量司法工作組，繼續向從事販毒導致死亡或嚴重身體傷害的個人發出強烈信息，即使出售一粒芬太尼藥丸，也會受到聯邦刑事司法的嚴懲追究。

洛杉磯縣警察局長盧納（Robert Luna）向販售芬太尼的毒販們發出了強烈的信息：「如果你分售這種毒藥並導致藥物過量，我們就會指控你謀殺。說白了，你如果分發這種毒藥，你會因為殺人而入獄長期服刑。」

2022年7月1日，洛縣警局成立了藥物過量應對工作組，該團隊由來自麻醉品局、重案犯罪局、特殊受害者局和安全街道行動局訓練有素的調查員組成。該團隊與緝毒署和聯邦檢察官辦公室密切合作，當接到疑似服藥過量的電話時，調查人員會立即響應現場，並像處理凶殺案現場一樣處理現場。這些調查旨在查明受控物質的銷售者，並確定他們是否對死亡負有刑事責任。

幫助解決芬太尼藥物問題的最佳方法是通過宣傳和教育。洛杉磯縣警局敦促每個人與親人談論毒品的危險，以及鼓勵人們報告任何看似可疑或具有犯罪性質的活動，通過致電 800- 222-TIPS (8477) ，或使用網站 http://lacrimestoppers.org/ 匿名提供信息。

洛杉磯 毒品 警察

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