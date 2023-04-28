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巴市凱瑟醫院大樓將改建為住房和社區服務場所

記者趙健／巴沙迪那市報導
巴沙迪那市聯手洛杉磯縣將凱瑟醫院空置大樓改造為平價屋和社區服務場所。（縣政委員辦公室）
巴沙迪那市聯手洛杉磯縣將凱瑟醫院空置大樓改造為平價屋和社區服務場所。（縣政委員辦公室）

洛杉磯縣第五區縣政委員巴格（Kathryn Barger）和巴沙迪那市長Victor M. Gordo，25日宣布建立合作關係，收購位於巴沙迪那市（Pasadena）北部的凱瑟醫院（Kaiser Permanente）空置大樓，並將其改造成住房和社區服務場所。

自今年1月起，凱瑟醫院所屬的這棟位於Lake Ave.上的空置大樓就已掛牌上市。根據房產資料，該大樓建於1992年，占地2.38英畝，建築面積約2萬4000平方呎。該地段交通便利，距離210高速公路僅0.15哩，步行可達連接巴沙迪那市老城、巴沙迪那城市學院和洛杉磯市的捷運L線。

巴沙迪那市議會4月24日批准了收購資金1200萬美元。該大樓將被改建為社區服務場所和特殊住房，提供經濟適用房、精神保健服務和初級門診服務。Gordo在新聞稿中表示，通過與洛縣的合作，巴沙迪那將透過這個綜合項目改善當地的住房環境、娛樂項目和民眾健康。這項收購案從很多方面來講都是一個雙贏舉動，也會為巴沙迪那帶來更多的工作機會和對家庭及社區的支持。

巴格在新聞稿中表示，這是一個很好的機會，可以共同建設根據當地居民需求，定製和響應的住房和心理健康服務。這項工作將利用洛縣的心理健康，和相關支持性服務資源，滿足當地居民的需求。

根據縣政委員辦公室發布的新聞稿，該交易將在未來幾周進行，下一步包括確定巴沙迪那市和洛杉磯縣之間的合作夥伴關係和銷售條款。該項目的未來開發工作將嚴格遵循當地的法規流程，包括對環境影響的審查、公共社區意見會議和法律要求的公開聽證會。

凱瑟醫院空置大樓所在位置交通便利，生活設施齊全。（圖片來源：Google地圖）
凱瑟醫院空置大樓所在位置交通便利，生活設施齊全。（圖片來源：Google地圖）

洛杉磯 洛縣 心理健康

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