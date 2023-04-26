亞太裔黨團立法 反仇恨、重教育優先

加州議會亞太裔黨公布2023 年立法規劃。（AAPI Legislative Caucus）

加州 議會亞太裔黨團(AAPI Legislative Caucus)24日宣布2023年立法規劃方案，重點包括繼續努力打擊仇恨亞裔 犯罪、加強公共安全、推進中小學(K-12)和大學教育 ，以及實現公平代表性。

最近幾年來，亞太裔黨團通過了具有里程碑意義的立法，如2021年API公平預算1.67億美元、AB 2596農曆新年、SB 1161街道騷擾調查等里程碑式立法，倡導保護亞太裔社區和福祉，以及AB1958社區大學的學生入學、保持和債務取消計劃等。

亞裔黨團成員投票近日決定，在2023年立法會期上，優先考慮以下法案，包括反仇恨亞裔犯罪(Anti-Asian Hate Crimes)、公共安全(Public Safety)、教育(Education)、族裔代表性(Representation)等，配合當前形勢和民眾呼聲，例如，方樹強起草的AB 1354「 亞裔美國人研究課程(Asian American Studies Curriculum)。

今年，亞太裔黨團繼續致力於解決社區問題，倡導積極措施，加強對協作和提升亞太裔社區的承諾，優先開發具有文化競爭力和語言優勢的資源，拒絕有害的刻板印象和系統性不平等，並為亞太裔授權(empowerment)創造平等機會。

亞太裔黨團主席、眾議員羅達倫(Evan Low)說，「我們生活在一個充滿政治色彩的環境中，立法政策要讓亞裔民眾對自己生活的社區感到安全和受歡迎非常重要。我們需要確保加州為歡迎所有人而共同努力」。

亞太裔黨團副主席、州參議員閔大衛(Dave Min)說，「今年加州亞太裔黨團提出了一項立法方案，建立並擴展了過去幾年發展起來的勢頭，試圖解決反亞裔仇恨的根本原因。該方案的優先事項反映了我們為減輕仇恨和改善公共教育機會所做的努力，同時也擴大到解決公共安全問題，和提高亞太裔在全州的代表性」。

亞裔黨團副主席、州眾議員方樹強(Mike Fong)說，「我很自豪能夠支持這套法案，儘管亞太裔社區是美國歷史不可或缺的一部分，但我們的社區仍然遭受到制度和人身攻擊。這些法案對亞太裔社區的安全以及個人和公民權利至關重要」。

加州議會亞太裔黨團代表並倡導加州亞太裔社區的利益，旨在提高亞太裔在各級政府中的參與度和代表性。