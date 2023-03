華裔女大生 拍美陸軍形象片

出現在美國陸軍形象廣告中的洪菱達(左二)。(網路視頻翻攝)

就讀南加洛杉磯縣長堤加州 州立大學生物系的華裔學生洪菱達(Linda Hung),最近獲選參加美國陸軍短片拍攝,協助呈現新世代美國陸軍多元的面貌。

定居橙縣的洪菱達,通過背景調查及層層挑選,今年元月在長堤拍攝陸軍形象短片,這支一分鐘短片在美國陸軍官方Youtube頻道上架不到10天,已有1萬7000人次觀賞。

美國陸軍這支宣傳片主題是「挺進明日:發揮潛能」(Pushing Tomorrow: Be All You Can Be),對洪菱達而言也具切身的意義。洪菱達說,身為亞裔,父母一直鼓勵她多參與,充分發揮潛能,因此,她在高中時就主動到騎馬場擔任義工,協助殘障青少年學習馬術,也跟著父母在華人組織中擔任義工。

洪菱達在高中時曾報名模特兒學校接受訓練,洪菱達的母親楊怡文說,那是女兒的夢想,雖然心中覺得女兒不切實際,仍全力支持幫她圓夢,這些年來看到女兒自己搭布景錄影,鍥而不捨的參加試鏡,也爭取到不少上鏡頭的機會,表現出年輕一代不怕失敗、勇往直前的精神。

外型有如鄰家女孩的洪菱達,談到試鏡的過程時說,為了爭取拍攝的機會,她必須根據經紀公司的要求,先送個人錄影,通過之後,又到好萊塢進行多次面試 。

和她一起參加面試的模特兒中,不乏身材、外型出色人選,所以她並沒有抱太大希望。原本她擔心拍攝與上課時間會有衝突,沒想到地點就在距學校不遠處,一整天的拍攝過程中,就像女主角拍片一樣,不但房間門上有她的名字,還有專屬的化妝師、髮型師隨侍在側,令她大為驚喜。