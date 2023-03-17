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華裔女大生 拍美陸軍形象片

記者蕭迪玉／橙縣報導
出現在美國陸軍形象廣告中的洪菱達(左二)。（網路視頻翻攝）
出現在美國陸軍形象廣告中的洪菱達(左二)。（網路視頻翻攝）

就讀南加洛杉磯縣長堤加州州立大學生物系的華裔學生洪菱達(Linda Hung)，最近獲選參加美國陸軍短片拍攝，協助呈現新世代美國陸軍多元的面貌。

定居橙縣的洪菱達，通過背景調查及層層挑選，今年元月在長堤拍攝陸軍形象短片，這支一分鐘短片在美國陸軍官方Youtube頻道上架不到10天，已有1萬7000人次觀賞。

美國陸軍這支宣傳片主題是「挺進明日：發揮潛能」(Pushing Tomorrow: Be All You Can Be)，對洪菱達而言也具切身的意義。洪菱達說，身為亞裔，父母一直鼓勵她多參與，充分發揮潛能，因此，她在高中時就主動到騎馬場擔任義工，協助殘障青少年學習馬術，也跟著父母在華人組織中擔任義工。

洪菱達在高中時曾報名模特兒學校接受訓練，洪菱達的母親楊怡文說，那是女兒的夢想，雖然心中覺得女兒不切實際，仍全力支持幫她圓夢，這些年來看到女兒自己搭布景錄影，鍥而不捨的參加試鏡，也爭取到不少上鏡頭的機會，表現出年輕一代不怕失敗、勇往直前的精神。

外型有如鄰家女孩的洪菱達，談到試鏡的過程時說，為了爭取拍攝的機會，她必須根據經紀公司的要求，先送個人錄影，通過之後，又到好萊塢進行多次面試

和她一起參加面試的模特兒中，不乏身材、外型出色人選，所以她並沒有抱太大希望。原本她擔心拍攝與上課時間會有衝突，沒想到地點就在距學校不遠處，一整天的拍攝過程中，就像女主角拍片一樣，不但房間門上有她的名字，還有專屬的化妝師、髮型師隨侍在側，令她大為驚喜。

將來希望成為心臟科醫生的洪菱達認為，拍廣告片的過程中，學到自我推銷及時間管理的本領，也讓她在大學繁重的課業中，找到另一個發揮個人創意的空間。

出現在美國陸軍形象廣告中的洪菱達。（網路視頻翻攝）
出現在美國陸軍形象廣告中的洪菱達。（網路視頻翻攝）
出現在美國陸軍形象廣告中的洪菱達。（網路視頻翻攝）
出現在美國陸軍形象廣告中的洪菱達。（網路視頻翻攝）
長堤州大華裔學生洪菱達拍廣告片發揮創意。（洪菱達提供）
長堤州大華裔學生洪菱達拍廣告片發揮創意。（洪菱達提供）

長堤 面試 加州

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