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險遭罷免逆轉 洛時：紐森「躺贏」連任

編譯組╱綜合報導
加州州長紐森此次競選連任可說毫無對手。（紐森臉書）
加州州長紐森此次競選連任可說毫無對手。（紐森臉書）

洛杉磯時報報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）第二任期的連任之路可說「躺贏」。拜登（Biden）總統的當選，他通過一系列歷史性任命，重塑該州民主黨領導地位。

儘管2020年新冠肺炎疫情爆發，紐森強權防疫手段遭致2021年罷免選舉，然在62%選民支持下，粉碎將他趕下台的企圖。如今的紐森，通過一系列前進政策，成為加州史上最有權勢的州長之一。

當賀錦麗（Kamala Harris）成為副總統時，紐森任命首位拉美裔帕迪拉（Alex Padilla）接下賀錦麗空下的聯邦參議員缺。韋伯（Shirley Weber）成為該州首位非裔州務卿。當貝西拉（Xavier Becerra）辭職加入拜登內閣後，紐森任命邦塔（Rob Bonta）成為首位菲律賓裔加州檢察長。自1950年代以來，還沒有一位州長在短短幾周內，任命如此多高階官員。

紐森在這次選戰中走出加州，在佛羅里達州、德州與其他紅色州均投放廣告，宣傳加州是自由堡壘，抨擊正在剝奪墮胎權的保守州。

這種非常規競選政策，反映紐森非同尋常的安全地位。

他在11月8日大選的對手，是共和黨加州籍加州參議員達樂（Brian Dahle）。他是受人尊敬的立法者，但在許多關鍵問題上，與大多數加州選民格格不入。

他反對墮胎，反對多項槍枝安全法，兩次支持川普（Donald Trump）競選總統。

而紐森今年推動一系列雄心法案以遏制氣候變化，禁止家庭和學校附近進行新的石油和天然氣探勘。他支持槍枝安全立法。在聯邦法院推翻羅訴韋德（Roe vs. Wade）案後，他簽署多項法案，替加州可能湧入大量外州孕婦做好準備。他也批准提高快餐工人工資，允許更多低收入勞工帶薪休假等。

他的下一任期，需解決的一大問題是加州大麻合法化帶來的後果。他花四年時間進行突破性變革，各界期待未來能有效實現其願景。

加州 紐森 拜登

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