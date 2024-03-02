金融時報：房源有限 美國房價從此「只漲不跌」

美國人口普查局資料顯示，平均房價從2020年1月時的32萬9000元，在兩年間上漲到43萬3000元。由於供應有限，房價從此只漲不跌。(美聯社)

俗稱富人俱樂部的「經濟合作暨發展組織」(OECD)最新報告指出，全球37個工業化國家的名目房價 在2023年上半年仍猶如一灘死水，文風不動，到了第三季卻上漲了2.1%。經濟專家預測，十年來最嚴重的房地產 衰退終於走到了轉捩點。金融時報則引述OECD報告進一步指出，其中最抗跌、反彈最快的房屋市場，則非美國莫屬。

據金融時報2月底報導，受惠於強勁經濟景氣和堅實就業市場，美國房價截至去年11月的平均年增率為5.2%，在OECD的37個成員國中領先群倫。

儘管美國房貸利率 在2月份略有上揚，但仍較去年高點溫和許多。目前30年期固定房貸平均利率約為6.9%，較去年11月的7.8%下降近一個百分點。

全美主要都會區中，根據「史坦普核心邏輯凱斯-席勒全國房屋價格指數」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)數據，底特律的房價上漲速度最快。回顧2008年金融風暴時，這個汽車工業大城的房屋一度跌得一文不值，銀行都不願承作貸款；而截至2023年11月為止的12個月期間，底特律的房價較前年同期上漲了8.2%。

其次則是聖地牙哥，房價年增率為8.0%。除此之外，紐約市和克里夫蘭的房價也上漲了7.4%，洛杉磯和邁阿密也都有7.2%的漲幅。

另一方面，「全國房地產商協會」(National Association of Realtors, NAR)數據則顯示，2023年全美成屋銷售數量達409萬戶，較前年下滑了19%，創下該組織1995以來的最低紀錄。NAR將之歸咎於高房價和高利率影響了消費者的購屋意願。

然而，經濟專家預期今年情況將大為好轉。

房地產業者指出，疫情期間的封城措施，意外帶動了獨棟房屋的銷售熱潮，造成所謂的「追逐空間」現象，消費者競相追求更大的房屋和更寬闊的庭院空間。

美國人口普查局(US census)資料顯示，平均房屋價格從2020年1月時的32萬9000元，在兩年間上漲到43萬3000元。由於供應有限，房價從此只漲不跌。