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南加豪宅大面積懸空 82歲屋主沒在怕：無重大結構問題

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
達納角(Dana Point)三棟幾百萬的別墅，在山體滑坡之下搖搖欲墜。(美聯社)
達納角(Dana Point)三棟幾百萬的別墅，在山體滑坡之下搖搖欲墜。(美聯社)

加州達納波因特市（Dana Point）一處懸崖邊，坐落三座價值千萬美元豪宅，本月初當地遭遇歷史性風暴，土石流摧毀大面積懸崖，使房屋形同懸空，隨時可能墜落大海。儘管各界不斷呼籲屋主搬遷，其中一棟房子的主人、82歲放射科醫生路易斯（Lewis Bruggeman）仍毫不畏懼，堅稱建築沒受到威脅。

紐約郵報、華盛頓郵報報導，本月早些時候，南加州遭暴雨侵襲，三天內降下半年雨量，引發山崩和洪水，達納波因特市一處懸崖部分塌陷，三座緊鄰崖邊的豪宅岌岌可危。根據空拍影像，其中一棟房屋部分懸空，另外兩棟則逼近懸崖邊緣。

房地產公司Redfin估計，這三棟豪宅分別價值1590萬美元、1410萬美元、1290萬美元，最貴的一棟有四房，為路易斯醫生所有。

儘管看似隨時可能墜入太平洋，路易斯卻表示：「房子很好，沒有受到威脅，也不會被貼上紅色標籤，市政府同意這棟房子不存在重大結構問題。」

達納角(Dana Point)三棟幾百萬的別墅，在山體滑坡之下搖搖欲墜。(美聯社...
達納角(Dana Point)三棟幾百萬的別墅，在山體滑坡之下搖搖欲墜。(美聯社)

達納波因特市的岩土工程師和建築部門雖然同意，房屋目前可安全居住，但強調還需要進一步的加固作業，使其能夠抵禦未來的風暴，並警告未來的風暴和降雨將「繼續侵蝕懸崖。」

幾十年來，土石流在達納波因特市並不罕見，但過去兩個潮濕的冬天加速了這項活動，外號「玻璃教堂」的熱門海景婚禮場地Wayfarers Chapel本月初就因此而關閉。

加州億萬豪宅「一半懸空」隨時墜海　醫生屋主：沒受威脅

TVBS新聞網

加州 南加 洪水 暴雨 華盛頓郵報

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