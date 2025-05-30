聖伯納汀諾沙漠度假屋上市 88萬起跳

掛牌上市沙漠度假屋。（截圖Zillow）

在內陸聖伯納汀諾縣非建制區猶加谷（Yucca Valley），由知名設計師、AD100設計工作室Nickey Kehoe共同創辦人Todd Nickey打造的高地沙漠度假屋「Heiwa Cottage」，近日以88萬8000美元上市。內陸華人 地產經紀Naomi Hsiao表示，沙漠度假屋屬特殊物業，待售時間可能較長。

這座位猶加谷的小屋，占地五英畝，建築面積約840平方英尺，四周被帶刺的約書亞樹（Joshua Tree）與各種沙漠原生植物環繞。距約書亞樹國家公園 僅需10多分鐘車程，鄰近當地商店與餐廳，地理位置極具優勢。

據房產文件，小屋設計靈感，源自「漁夫小屋與日本 鄉村住宅的結合」。室內設有兩間臥室與兩間浴室，客廳中央是紅磚壁爐。Todd Nickey透露，他們以這座壁爐為設計中心，展開整體空間規畫。

Nickey與丈夫Greg Holcomb在2021年3月以14萬2000美元購入該物業。Nickey回憶，當時這棟房子「狀況十分淒慘」。經過翻新改造，小屋搖身一變，成為極受歡迎的短租物業。

住客紛紛用「美麗」、「寧靜」與「極具隱私性」來形容這裡。一位租戶在2024年6月指出，「看見鵪鶉、兔子，聽到夜晚傳來郊狼叫聲，讓人感受到這片土地的荒野之美。」另一位在2025年2月的留言則讚嘆，「環境如夢似幻，小屋的裝潢優雅有品味」。

據介紹，這棟沙漠度假屋，室內設計簡潔而溫暖，配備不鏽鋼電器與懸浮層板的極簡風廚房，以及一個舒適的用餐角落。主臥室內有步入式淋浴間，臥室外的露台可直通游泳池、水療池及戶外淋浴區。

戶外空間設有用餐露台、火坑及吊床，為住客打造良好的度假環境。地產中介表示，房屋可包含家具全套出售，方便買家拎包入住。

內陸地區華人地產經紀Naomi Hsiao指出，該屋雖有一定增值潛力，但屬特殊物業，加上地處沙漠地帶，因此要找到合適的買家不太容易，恐上市後要經過較長時間等待，才能售出。