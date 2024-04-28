財富集中在擁房年長者手中 美年輕一代漸買不起房

貧富差距日益加大，且財富多集中在年長者手中，加之平日理財有道，年輕一代購房愈來愈吃力。(美聯社）

美國的房屋、股票和其他金融資產的價格預計將愈來愈高，不斷上漲的資產價格正使世代間的財富差距擴大。

收益主要集中在已經擁有房產的年長者手中，他們在多年前房價較低時投資，但對於那些希望在現今實踐美國夢的人而言，這一目標比以往更加遙不可及。

根據全國房地產商協會(National Association of Realtors)指數，去年的買房可負擔能力跌至自1985年以來的最低水平；亞特蘭大聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)的數據顯示，中間家庭現在需要收入的40%以上來支付中位數價格的房屋花費。

聯準會 (Fed)可能降息的希望幫助降低抵押貸款利率 ，並在幾個月期間打開房地產市場，但頑強的通膨又使利率回到7%以上，房屋銷售也隨之下滑。

根據聯準會的資訊，2022年當最年長的千禧世代人約40歲時，61%的35歲至44歲人群擁有房產；1989年，當最年長的嬰兒潮世代約43歲時，66%的35歲至44歲人群擁有房產。

房地產是美國家庭最大的財富來源，是導致世代差異的主要原因，老一輩擁有大部分的房屋淨值，年輕一代則正在尋求購買他們的第一棟住房。

2008年金融海嘯後，聯準會多年來一直支持房地產市場，簡單的融資條件幫助許多美國人步入成年，年長的屋主則從上漲的價格中受益。

如今，聯準會正縮減不動產抵押貸款證券(MBS)投資組合，幫助保持高抵押貸款利率，但卻未出現通常會隨之而來的價格下跌。

多年來住房建設減少限制了住房供應，支撐住價格；新冠疫情期間聯準會將利率降至接近零時，重新貸款的房主不願放棄他們的3%抵押貸款；激增的移民也使尋找住房的家庭增加。

直到需求減緩或供應增加之前，房價將持續攀升，聯準會仍在試圖控制通膨，代表抵押貸款利率將保持高價。

綜上所述，許多人預期財富差距將繼續擴大。