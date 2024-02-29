我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛緬街違停嚴重 警拖走私家車整頓

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

全球豪宅價格去年上漲3.1% 馬尼拉漲最凶 今年將以這城市最火熱

編譯簡國帆／綜合外電
去年全球豪宅價格上漲3.1%，以馬尼拉漲最凶，達到二位數。（美聯社）
去年全球豪宅價格上漲3.1%，以馬尼拉漲最凶，達到二位數。（美聯社）

萊坊（Knight Frank）的最新報告指出，去年全球豪宅價格上漲3.1%，以馬尼拉和杜拜漲最凶，達到二位數，今年預料將以紐西蘭奧克蘭的豪宅漲幅稱冠全球。

萊坊在2024年財富報告指出，借貸成本躍漲、通膨與經濟不確定性去年衝擊房產市場，導致交易量下滑，卻幫助支撐了豪宅的價格，同時隨著股市回升，富豪也加碼投資，致使價格上漲。

在萊坊追蹤100個市場的主要跨國住宅指數（PIRI）顯示，去年亞洲地區的豪宅價格上漲3.8%，優於美洲（3.6%）、歐洲、中東、及非洲（2.6%）等地區。

若觀察個別市場，菲律賓馬尼拉的豪宅價格去年大漲26.3%，漲幅最大，杜拜以15.9%的漲幅居次，巴哈馬豪宅價格走揚15%，盤銘第三。相較下，紐約和倫敦的豪宅價格去年則下跌2%。

萊坊的報告指出：「隨著財富資產組合在2023年復甦，富裕買家瞄準世界各地的豪華住宅不動產。」萊坊國際住宅與國家研究主管艾芙蕾特－艾倫（Everett-Allen）指出，雖然高利率痛苦地終結了新冠疫情帶動的房產熱潮，但房價的著陸程度一直都軟得多。

去年摩納哥仍是全球最貴的豪宅市場，100萬美元只能買到16平方公尺的空間，香港（22平方公尺）和新加坡（23平方公尺）則分別為第二、三貴。去年美國最貴的兩大豪宅市場為紐約和洛杉磯，100萬美元各能買到34平方公尺與38平方公尺的空間。

根據CNBC，報告也預測，今年表現最火熱的豪宅市場將是紐西蘭的奧克蘭，價格預料將漲10%，孟買預估將漲5.5%，排名第二，杜拜、馬德里、雪梨及斯德哥爾摩將以5%的預測漲幅並列第三。

奧克蘭 新加坡 疫情

上一則

芝加哥公投提高豪宅轉讓稅 法官裁決無效

延伸閱讀

芝加哥公投提高豪宅轉讓稅 法官裁決無效

芝加哥公投提高豪宅轉讓稅 法官裁決無效
提高豪宅轉讓稅資助遊民踢鐵板 法官裁決芝城公投無效

提高豪宅轉讓稅資助遊民踢鐵板 法官裁決芝城公投無效
昔上海灘大佬落難 豪宅法拍受矚 起標價9000萬元

昔上海灘大佬落難 豪宅法拍受矚 起標價9000萬元
首爾江南區三豪宅 逾百萬人搶購

首爾江南區三豪宅 逾百萬人搶購

熱門新聞

加州居民強生去年10月接到房屋保費通知，下一期保費將漲到1萬4700元，他無力續保。(美聯社)

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

2024-02-25 21:06
根據OECD的數據，在先進國家中，全球房價普遍下跌的情勢基本上已不復存在，房價開始趨穩或回升。(美聯社)

全球房價觸底回升 分析師預測接近降息 轉折點來臨

2024-02-25 19:44
紐約陷入逾半世紀來最嚴重住宅短缺危機，房租高不可攀。圖為曼哈頓。（路透資料照片）

紐約住宅短缺、房租飆升 亞當斯住商混合政策行不通？

2024-02-22 23:19
房市示意圖。（記者游智文／攝影）

今年可買房嗎？命理師：這3生肖「地產運勢大好」

2024-02-13 03:15
去年全球豪宅價格上漲3.1%，以馬尼拉漲最凶，達到二位數。（美聯社）

全球豪宅價格去年上漲3.1% 馬尼拉漲最凶 今年將以這城市最火熱

2024-02-29 04:12
財政部提案要求房地產專業人士，通報「以現金購買住宅」交易案件中發現到的可疑活動。(路透)

打擊買房產洗錢 財政部擬要求通報「可疑」交易案件

2024-02-07 19:20

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校