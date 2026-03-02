受惠AI追單 台積今年挑戰賺逾10股本

台積電 受惠客戶群追單效益，外界看好，今年AI與高速運算（HPC）整體業績可望超越預期，伴隨相關需求高漲拉升先進製程報價與出貨，價量齊揚下，可望挹注台積電2026年每一季皆賺逾兩個股本，全年蓄勢挑戰賺逾十個股本的新紀錄。

針對外界觀點，台積電一貫不評論，僅重申有關業績展望以公司公告為準。

不過，台積電已於元月的法說會上修AI長期成長展望，外界認為，隨著主要客戶群近期已陸續釋出展望並上修長期成長目標，即便以保守情況預估，台積電今年AI與HPC業績可望超越預期。

法人分析，輝達下世代AI平台Vera Rubin首批樣本送交給客戶，今年下半年開始出貨，加上超微預計供應Meta總計6GW（10億瓦）運算能力的晶片，首波1GW訂單預計今年下半年交付，由Instinct MI450 GPU支應，兩大高速運算客戶出貨強勁，是推升台積電今年營運的主要動能。

另外，亞馬遜 、Google、Meta等雲端服務供應商（CSP）持續投入自研AI晶片領域並放量出貨，也為台積電帶來眾多先進製程訂單。

法人看好，台積電今年AI、高速運算業績可望超越預期，今年每一季皆有賺逾二個股本的實力，全年每股純益挑戰100元新高。

台積電董事長魏哲家 先前於法說會指出，AI市場發展非常正向，客戶的客戶雲端服務供應商（CSP）直接與台積電接洽，尋求產能支持其業務，台積電2026年將又是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收估年增近三成，將再創新高紀錄。

另外，台積電先前已調升其AI加速器五年（2024年至2029年）相關營收年複合成長率與估，以及公司2024年至2029年長期營收年複合成長率預估至近25%。

台積電最初預估AI加速器營收複合成長率約45%，最新上修為2024年至2029年AI加速器營收複合成長率將達54%至59%。

台積電統計，2025年AI加速器營收比重超過一成、達17%至19%。法人預期，台積電今年AI相關營收年成長幅度有機會持續大於公司整體成長表現，全年營收占比可望持續拉高。

台積電定義的AI相關需求包含AI加速器在資料中心執行AI訓練和推論功能的AI GPUs、AI ASICs和首度納入高頻寬記憶體（HBM）控制器等。

技術應用上，台積電官方介紹3奈米家族持續擴張，包含支援更佳功耗、效能與密度的強化版N3E及N3P製程，以及為高速運算應用量身打造的N3X製程、支援價值型產品而強化成本效益的N3C及支援車用客戶的N3A解決方案。

此外，台積電2奈米製程已如期量產，公司預估在智慧手機、高速運算和AI應用推動下，今年2奈米業務將快速成長，並規畫2奈米系列技術延伸推出N2P，預計2026年下半年開始量產。