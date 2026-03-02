我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

受惠AI追單 台積今年挑戰賺逾10股本

記者尹慧中／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台積電受惠客戶群追單效益，外界看好，今年AI與高速運算（HPC）整體業績可望超越預期，伴隨相關需求高漲拉升先進製程報價與出貨，價量齊揚下，可望挹注台積電2026年每一季皆賺逾兩個股本，全年蓄勢挑戰賺逾十個股本的新紀錄。

針對外界觀點，台積電一貫不評論，僅重申有關業績展望以公司公告為準。

不過，台積電已於元月的法說會上修AI長期成長展望，外界認為，隨著主要客戶群近期已陸續釋出展望並上修長期成長目標，即便以保守情況預估，台積電今年AI與HPC業績可望超越預期。

法人分析，輝達下世代AI平台Vera Rubin首批樣本送交給客戶，今年下半年開始出貨，加上超微預計供應Meta總計6GW（10億瓦）運算能力的晶片，首波1GW訂單預計今年下半年交付，由Instinct MI450 GPU支應，兩大高速運算客戶出貨強勁，是推升台積電今年營運的主要動能。

另外，亞馬遜、Google、Meta等雲端服務供應商（CSP）持續投入自研AI晶片領域並放量出貨，也為台積電帶來眾多先進製程訂單。

法人看好，台積電今年AI、高速運算業績可望超越預期，今年每一季皆有賺逾二個股本的實力，全年每股純益挑戰100元新高。

台積電董事長魏哲家先前於法說會指出，AI市場發展非常正向，客戶的客戶雲端服務供應商（CSP）直接與台積電接洽，尋求產能支持其業務，台積電2026年將又是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收估年增近三成，將再創新高紀錄。

另外，台積電先前已調升其AI加速器五年（2024年至2029年）相關營收年複合成長率與估，以及公司2024年至2029年長期營收年複合成長率預估至近25%。

台積電最初預估AI加速器營收複合成長率約45%，最新上修為2024年至2029年AI加速器營收複合成長率將達54%至59%。

台積電統計，2025年AI加速器營收比重超過一成、達17%至19%。法人預期，台積電今年AI相關營收年成長幅度有機會持續大於公司整體成長表現，全年營收占比可望持續拉高。

台積電定義的AI相關需求包含AI加速器在資料中心執行AI訓練和推論功能的AI GPUs、AI ASICs和首度納入高頻寬記憶體（HBM）控制器等。

技術應用上，台積電官方介紹3奈米家族持續擴張，包含支援更佳功耗、效能與密度的強化版N3E及N3P製程，以及為高速運算應用量身打造的N3X製程、支援價值型產品而強化成本效益的N3C及支援車用客戶的N3A解決方案。

此外，台積電2奈米製程已如期量產，公司預估在智慧手機、高速運算和AI應用推動下，今年2奈米業務將快速成長，並規畫2奈米系列技術延伸推出N2P，預計2026年下半年開始量產。

世報陪您半世紀

亞馬遜 台積電 魏哲家

上一則

荷姆茲海峽關閉殺傷力？不只全球通膨飆 最糟經濟衰退

下一則

南韓推半價國旅 提振鄉村觀光 半數旅費可獲補助

延伸閱讀

晶圓一哥財報揭密/台積美國廠2025轉盈 獲利逾5億美元

晶圓一哥財報揭密/台積美國廠2025轉盈 獲利逾5億美元
沒能安撫AI前景焦慮…Nvidia秀超強財測 股價仍暴跌逾5%

沒能安撫AI前景焦慮…Nvidia秀超強財測 股價仍暴跌逾5%
台股新天量1.2兆 信驊衝上「萬元」股王

台股新天量1.2兆 信驊衝上「萬元」股王
Nvidia3月將發表新AI晶片 料採台積電A16製程

Nvidia3月將發表新AI晶片 料採台積電A16製程

熱門新聞

人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦