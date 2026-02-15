中國「AI國家隊」角色傳改變 不是要拉抬漲勢…要抑制過熱

中國股市正在走一波牛市，但一個有政府撐腰的投資人團隊已出手干預，拋售持股以抑制市場過熱。圖為中國證監會大樓。（美聯社）

中國因人工智慧 （AI ）題材而大走牛市行情之際，中國集結與政府相關的基金的「AI類股國家隊」近日傳行動不斷，但不是要拉抬漲勢，而是要拋售持股以抑制市場過熱，從而拉長牛市。

投資人暱稱的「國家隊」運作方式類似市場穩定基金，十多年來都能在中國股市看到行蹤，常藉由購買指數型基金（ETF）救市，最廣為人知的事蹟是在2015年中股崩跌期間出手撐盤，以及美國總統川普去年4月宣布「解放日關稅」引發全球股災後，再次出手相救。

不過，華爾街 日報指出，這支「國家隊」近來不只扮演馳援股市的救火隊，也會及時抑制投資人過於樂觀的情緒。中國證監會主席吳清表示：「我們須堅定防止市場劇烈波動，並且積極引導長期、理性投資。」

中股正在走一波大多頭，滬深300指數在過去一年上漲超過20%，表現優於美股。分析師認為，中股這波牛市的兩大推手，包括中國人工智慧（AI）技術突破、與美中貿易戰緩和，都提振市場信心。但同時，中國官員也擔心股市投資熱潮可能導致泡沫破滅、重大損失及市場動盪，占中股每日成交量六成的散戶將首當其衝。

分析師說，北京當局傾向打造「慢牛」市場。高盛指出，專注於中股的中國ETF在1月下半月流出近1,100億美元資金，可能是國家隊拋售的傑作。摩根士丹利分析師團隊本月稍早也指出，國家隊拋售的規模可觀，但節奏掌握得宜，正抑制、卻未扼殺市場的上漲動能。

北京當局雖未正式公布「國家隊」的組成名單，但咸認核心成員包括中國主權財富基金旗下的中央匯金投資、及中國證券金融公司，一些大型退休基金、國有資產管理公司和券商也被分析師納入「國家隊」的定義範圍。