賓士中國換帥 最懂賓士的中國人換最懂中國的德國人

梅賽德斯-奔馳（中國）總裁兼首席執行官段建軍（右）辭職，3月1日起將由現任銷售執行副總裁李德思（左）接任。（取材自百度）

賓士 在中國的首位本土高管，即將離職。梅賽德斯-奔馳（中國）14日宣布，段建軍因個人原因辭去總裁兼首席執行官職務。3月1日起，接力棒將交到現任銷售執行副總裁李德思（Daniel Lescow）手中。中媒形容這項高層人事異動是由最懂賓士的中國人換成最懂中國的德國 人。

華爾街見聞報導，作為賓士在中國歷史上首位本土籍CEO ，段建軍執掌帥印的時光，是賓士在中國最為複雜的階段，他從銷售副總裁到掛帥CEO，他最顯著的標籤是其獨樹一幟的「營銷美學」。每逢新車發布，他總能引經據典、出口成章。這種風格在燃油車主導的時代，提升賓士的品牌溢價，讓「三叉星徽」成為中產階級仰望的圖騰。

在他任內，賓士在華銷量雖面臨挑戰，但始終保持韌性。特別是在2023年至2025年這三年間，面對新勢力對豪華車市場的瘋狂蠶食，以及「價格戰」的夾擊，段建軍竭力維持賓士的價格體系與品牌體面。

隨著新能源車滲透率突破50%以上，單純依靠品牌和營銷話術，已難以抵擋智能化浪潮的衝擊。

如果說段建軍是最懂賓士的中國人，那麼繼任者李德思可以說是最懂中國的德國人。他並非是從德國總部斯圖加特空降而來、對中國一無所知的「欽差」，相反的，他的核心職業成就幾乎都是在中國取得的。

李德思曾深度參與Smart品牌的重塑。Smart的電動化轉型是賓士與吉利聯手打造的樣本。在這個過程中，李德思不僅要理解賓士的品牌調性，更要與吉利這樣的中國民營企業深度磨合。

在擔任賓士銷售公司銷售執行副總裁期間，李德思還主導關鍵的一步棋—數位化。在中國，傳統的原廠4S店經銷模式正面臨崩塌，特斯拉和新勢力帶來的直營模式改變用戶習慣。李德思在任內大力推動的數位化轉型，打通了線上與線下的溝壑，讓賓士開始學會像新勢力一樣直接面對用戶。

他不僅熟悉中國市場的運行方式，更對中國獨特的數位化生態有著深刻洞察，李德思是段建軍離任後的不二人選。他既理解斯圖加特總部的全球邏輯，擁有調動總部技術與資金資源的鑰匙；又熟悉中國市場的叢林法則。

根據賓士2025年財報，去年賓士在中國交付新車約57.5萬輛，年跌19%。在財報會上，賓士董事會成員、負責大中華區業務的佟歐福（Oliver Thöne）表示，中國將繼續作為賓士全球最重要的單一市場，但未來發展將更聚焦於價值鏈優化與本土化利潤改善。

顯然中國業務已被提升至董事會戰略高度。據內部透露，2026年賓士將在中國市場推出超過15款全新及改款車型，這是賓士有史以來最密集的產品攻勢。

中國市場目前是賓士全球轉型的暴風眼，決策鏈條過長是傳統車企的致命傷，由李德思這樣一位深得總部信任、且長期在中國第一線的德國高管掌舵，最大的優勢在降低溝通成本，可以更直接地向董事會傳達中國市場的緊迫性，爭取更多的研發許可權和資源傾斜。這是一種結構性本土化—把中國真正變成全球研發的第二極，而不僅僅是銷售中心。

賓士面臨的最大危機是豪華定義權的旁落。李德思上任後的首要任務，絕非守成，而是進攻。他需要加速推進賓士在陸研發中心的成果落地。有熟悉賓士的人士表示，這類管理者的角色，從來不是把方向盤往回打，而是在既定道路上繼續加速。