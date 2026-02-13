聯想示警：記憶體短缺 衝擊PC出貨

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
聯想公布上季財報，集團淨利年減21％。（路透）
全球個人電腦（PC）龍頭聯想集團董事長楊元慶12日在業績交流會上發出警告，指出隨著記憶體晶片短缺日益惡化，個人電腦（PC）出貨壓力正持續攀升。

聯想12日公布2025/26財年第3季業績（截至2025年12月31日止3個月），單季營收222億美元，年增18%，創歷史新高；不過，受基礎設施方案業務進行戰略重組產生2.85億美元一次性費用，單季淨利5.46億美元，年減21%。

三大業務集團上季營收均雙位數增長。其中，包括個人電腦、平板、智慧手機及其他智能設備業務在内的智能設備業務集團業績強勁，單季營收157億美元，年增14%，營業利益上升15%，來到11.53億美元，反映該集團強大運營執行能力及各產品持續需求。

基礎設施方案業務集團營收51億美元，創季度新高，年增31%。聯想指出，AI伺服器營收實現高雙位數增長，並擁有達155億美元的強勁項目儲備；方案服務業務集團營收及營業利潤分別增長18%及30%，來到26億美元及5.96億美元。

上季聯想個人電腦業務在全球市占達到25.3%，按年上升1個百分點，連續第二個季度在全球個人電腦市占突破25%。

楊元慶談及記憶體、CPU等零組件價格上漲帶來的影響，認為整個PC、手機的價格都可能會因此上漲，導致需求下降。「2026年PC的銷量可能會持平或略有下降，但由於平均單價的上升，實際銷售收入還是會增長。」

路透報導，楊元慶指出，身為全球最大的PC製造商，聯想已透過調漲售價，來抵銷激增的記憶體成本。

