我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

鴻海金馬年 董座喊營收衝9兆台幣：絕對比去年好很多

記者蕭君暉／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鴻海董事長劉揚偉。(圖／鴻海提供)
鴻海董事長劉揚偉。(圖／鴻海提供)

鴻海集團12日舉行運動嘉年華活動，鴻海去年營收創下8兆元(台幣，下同，約2545億美元)歷史新高紀錄，展望今年業績，董事長劉揚偉樂觀表示「今年絕對比2025要好很多」，他向員工喊話「今年一定要超過9兆元(約2863億美元)」，集團營收再度挑戰新高。

劉揚偉受訪時指出，從目前趨勢來看，2026年絕對會比去年「好很多」，今年整體展望看起來不錯，但不能鬆懈，要持續努力，抓住這個契機。

鴻海2025年營收達8.09兆元，創歷史新高，年增18%；今年1月營收7300.39億元，同期新高，月減15.3%、年增35.5%。鴻海表示，目前第1季能見度優於前季，更上修展望，預估第1季季節性表現，由過去五年區間上緣，上修至優於區間水準。

劉揚偉致詞時表示，去年營收創8兆元佳績，雖然分析師預估，鴻海今年營收應該會超過10兆元，但這是他們預測的，今年目標是一定要大於9兆元。

劉揚偉說，除了營收創紀錄，鴻海在全球AI伺服器市占率逾四成，這個佳績非常難得，且「不是我說了算」，他請出「最愛台灣的美國CEO」跟大家證明自己沒說假話。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳以預錄影片向鴻海致謝並送上祝福。黃仁勳讚許去年是：「NVIDIA創紀錄的一年，鴻海創紀錄的一年。慶祝你們的成就，也慶祝我們雙方的合作夥伴關係」。

黃仁勳表示，「有了鴻海，NVIDIA才能挑戰不可能。我們正以超越任何想像的速度，合力打造全球最先進的AI超級電腦」。他指出，「NVIDIA與鴻海正處於AI工業革命的核心，並引領人類歷史上規模最大的基礎設施建設」，以能和鴻海合作感到自豪。

鴻海 NVIDIA 黃仁勳

上一則

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

下一則

星國公布新年度預算 喊打造全球AI中心

延伸閱讀

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5
婚禮後不到1個月 陳漢典、Lulu無預警公開小孩名

婚禮後不到1個月 陳漢典、Lulu無預警公開小孩名
黃仁勳、SK會長崔泰源會面 選在美國韓式炸雞店

黃仁勳、SK會長崔泰源會面 選在美國韓式炸雞店
Nvidia衝高 「全民爸爸」黃仁勳一度躍居第七大富豪

Nvidia衝高 「全民爸爸」黃仁勳一度躍居第七大富豪

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10
(路透)

美股強勁反彈 道指收盤首度突破5萬點大關

2026-02-06 17:36

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因