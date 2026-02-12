中版OpenClaw 網易AI助理「有道龍蝦」亮相

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
網易有道發布桌面AI代理工具「LobsterAI」，被稱為中版OpenClaw。（取材自京報網）
AI助手OpenClaw（原名Clawdbot）成為近期矽谷熱議話題，也迅速在中國走紅，吸引中國雲廠商接入。網易旗下智慧學習品牌「網易有道」11日發布中國版OpenClaw、桌面AI代理工具「LobsterAI」（有道龍蝦），該產品定位為24小時全場景個人助理，目前官網開放內測申請。

據介紹，LobsterAI具備OpenClaw自主跨應用執行複雜任務的能力，也融合類似新創公司Anthropic旗下桌面AI代理工具Claude Cowork的直觀圖形化使用者介面（GUI）。目前這項服務已打通移動端與PC端的連接。

LobsterAI支持定時任務機制，具備長上下文記憶能力，形成更高效連貫的個性化體驗；模型支持上設置主流大模型API，也支持調用DeepSeek等本地開源模型。使用者只需與其對話，LobsterAI便能在獲授權後自動在本機中執行複雜流程。

網易有道本身作為智慧學習品牌，也特別強調該產品適合每一種學習模式，只要上傳學習資料，就能整理出筆記、提煉知識點，並根據使用者學習進度，生成專屬教學影片。

21世紀經濟報導此前指出，相對其他網路大廠將AI視為核心主戰場，網易旗下的AI原生應用產品在市場上並無太多聲量，當網路公司的競爭從「產品為王」的競爭走向「技術為王」，對在AI競賽中缺席的網易來講無疑是不利的。

不過隨著LobsterAI上線，也反映出網易有意在AI領域投入更多資源。

中國網科技引述業界觀察人士指出，這款產品是網易有道結合多年累積的AI底層能力與應用洞察，為中國Agent領域提供了可落地的範本。

