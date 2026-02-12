我的頻道

快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

字節跳動研發AI晶片 找三星代工 拚今年生產10萬顆

財經新聞組／綜合報導
字節跳動傳正研發一款人工智慧（AI）晶片，並與三星洽談代工。（取材自微博）
路透引述知情人士指出，TikTok母公司字節跳動正在研發一款人工智慧（AI）晶片，並正與三星電子洽談代工事宜，持續尋求確保先進處理器的供應。

知情人士透露，字節跳動與三星電子的協商包含取得記憶體晶片，在記憶體供應緊俏之際，提高了這筆交易的吸引力。

字節跳動的目標是3月底前收到晶片樣品，計畫今年至少生產10萬顆專為AI推理任務設計的晶片，並逐步提高產量至35萬顆。

字節跳動發言人表示，關於其自研晶片計畫的資訊不精確，但未進一步說明。三星電子拒絕評論。

路透指出，這項協商代表長期尋求開發自研晶片的字節跳動達成一大里程碑。該公司還沒推出自研晶片，腳步已落後於阿里巴巴和百度等對手，但已推動「SeedChip」計畫。

知情人士指出，字節跳動計畫今年在AI相關採購方面投入超過人民幣1600億元（約231億美元），半數以上將用於購買輝達（NVIDIA）H200等晶片、及推進自研晶片計畫。

長期以來，該公司一直希望研發晶片以支撐自身AI算力需求，其相關布局最早可追溯至2022 年，當時便開始大規模招聘晶片領域人才。

路透曾在2024年6月報導，字節跳動當時正與美國晶片設計商博通合作研發一款先進AI處理器，計畫交由台積電代工生產。

儘管字節跳動尚未推出自研晶片，但其競爭對手阿里與百度已走在前列。阿里今年1月發布面向大規模AI算力任務的真武晶片；百度已對外銷售晶片，並計畫讓旗下晶片業務昆侖芯盡快上市。

據報導，字節跳動晶片專案代號「SeedChip」，是該公司全面加碼AI研發的一部分。從晶片到大語言模型，這項技術被視為將重塑其覆蓋短影音、電商、企業雲服務的業務版圖。

