我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

台美研發大突破 打造新世代「有嗅覺的機器人」

記者李珣瑛、李孟珊／綜合報導

台美機器人研發大突破，日月光投控轉投資美國AI應用公司Ainos攜手自動化暨機器人大廠盟立，打造新世代「有嗅覺的機器人」，並已開始出貨，打破現有機器人多僅仰賴視覺與聽覺感測來理解周遭環境變化的狀況，讓機器人更像人類。

盟立執行長林世東表示，「有嗅覺的機器人」現在非常火熱，相關產品詢問度相當高，多家國際大廠上門尋求對接，不僅進入概念性驗證（POC）階段，也有部分客戶開始出貨。盟立並與股王信驊合作，導入信驊Cupola360全景相機，幫機器人裝上「慧眼」，提供360度無死角的全方位視覺感測，強化機器人視野。

這次台美機器人重大突破，是由盟立將Ainos的AI Nose嗅覺智能平台整合進入盟立的人形機器人與四足機器人系統，讓機器人具有嗅覺這個感知能力，應用場景涵蓋半導體製造設施、自動化工廠、醫院巡邏、戶外環境檢測，以及社區安全與邊境巡防等。

Ainos是美國那斯達克上市公司，擁有獨門AI Nose嗅覺智能平台，日月光投控目前持有Ainos近二成股權，是大股東之一。

林世東透露，日月光投控是促成這次台美機器人大突破的穿針引線關鍵。日月光投控投資Ainos後，已於旗下工廠大量導入Ainos的AI Nose嗅覺智能平台，打造AI智慧工廠，藉以分析空氣中的化學成分，提升半導體製造智慧工廠效率。

盟立與日月光集團合作多年，去年國際半導體展開始討論將Ainos的平台導入盟立的機器人，結合盟立在機器人關節模組與控制器的優勢，加上已有應用場域經驗，雙方一拍即合，攜手打造「有嗅覺的機器人」。

Ainos董事長暨執行長蔡群賢表示，機器人已經能夠看得見、聽得到，但在真實世界中，仍有大量重要的環境訊號是透過氣味來傳遞的。透過將嗅覺智能導入盟立的人形機器人與四足機器人，正在為AI感知開啟一個全新的維度。

林世東強調，嗅覺機器人需求非常火熱。舉例來說，半導體等工廠需要用到很多毒性氣體，由於氣體洩漏會飄散，有些毒性氣體甚至無色無味，若以人工巡檢，非常危險。透過有嗅覺的機器人，除能擴大偵測範圍，也不必擔心中毒問題，可以馬上將氣味轉換為可供機器理解與分析的數位數據上傳至雲端分析，比人工更快。

另外，很多醫療過程需要嗅覺判別，機器人具備嗅覺之後，用於智慧醫療場域的發展也很大。甚至未來廚師、調香師等工作，也可藉由有嗅覺的機器人來從事，更能精準對焦消費者需求。

AI 人形機器人 邊境

上一則

高市率自民黨奪超級多數 日經指數狂漲5% 日圓止跌 金價上漲

下一則

美遠距醫療業者 停售仿製藥

延伸閱讀

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
黃子韜賣了1.5億元衛生巾「還沒回本」 網友：你太急了

黃子韜賣了1.5億元衛生巾「還沒回本」 網友：你太急了
關稅衝擊 台灣經部補助300家工廠轉型

關稅衝擊 台灣經部補助300家工廠轉型
全球首款量產人形機器人 Pepperr獲金氏世界紀錄認證

全球首款量產人形機器人 Pepperr獲金氏世界紀錄認證

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差