中國整頓AI仿冒 祭罰款、公布案例

記者林宸誼／綜合報導
中國開發的AI聊天機器人DeepSeek。（路透）
為維護AI產業健康發展，中國整頓AI仿冒等不正當競爭，中國市場監管總局6日公布多起AI領域不正當競爭典型案例，多家企業仿冒DeepSeek、ChatGPT等知名AI產品，透過相似名稱、圖示「搭便車」獲利；AI語音軟體幫助貸款仲介虛假宣傳；員工竊取公司演算法商業祕密等。

中國AI產業野蠻生長多年，衍生不少亂象，中國新修訂的「反不正當競爭法」在去年10月上路後，首度將AI引發的新型競爭問題納入規範，近期透過系統性整治、執法行動升級和提高平台責任等舉措，遏制AI技術濫用亂象。

華爾街見聞報導，其中，上海市徐匯區市場監管局查處上海熵雲網路科技（下稱當事人）開發營運名為「ChatGPT線上」的微信公眾號，含有AI對話功能，透過吸引註冊付費會員獲利。當事人提供的AI對話服務實際是調用OpenAI公司開放的應用程式設計發展介面，接入背後的基礎模型，提供類似「ChatGPT」服務，並非「ChatGPT」產品本身。

徐匯區市場監管局責令當事人停止違法行為，並綜合裁量案件情節，處罰款6.3萬（人民幣，下同）。

上海市市場監管局查處上海俏聘網路資訊科技公司幫助虛假宣傳案，該公司從事「斗星智慧」機器人語音AI外撥軟體，可透過AI預先設定的話術範本自動撥打電話，為用戶篩選出潛在優質消費者，打著銀行機構名義或使用免費代辦貸款話術範本撥打語音電話，推銷仲介貸款業務，處罰20萬。

