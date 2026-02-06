我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

台外資淨匯入93億美元 寫最強元月

記者廖珮君、黃于庭／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

外資開年再度大舉回流。金管會5日公布，今年1月外資淨匯入93.97億美元（新台幣2957億元），不僅創史上第四大，亦是同期最大量，推升外資累積餘額攀升到3295億美元的歷史新高，約折合新台幣10.4兆餘元，顯示外資對台股中長期仍具高度信心。

從趨勢來看，從2017年至今近十年，元月外資皆呈現淨匯入，且多為雙位數金額，反映外資習慣在年初先匯入本金、重新布局台股。今年1月更在關稅利空淡化、AI供應鏈續熱下，外資淨匯入金額明顯擴大。

金管會證期局副局長黃厚銘說，外資淨匯出數字是根據投資策略，和國內外經濟做動態調整，若看長期趨勢，外資還是淨匯入台股。

法人指出，AI長期應用趨勢未變，台灣高階半導體具不可取代性，加上中美進入冷靜期、地緣政治風險趨緩，及美國仍處降息循環，三大利多支撐下，外資配置台股的中長期邏輯仍在。

金管會5日公布2026年1月外資動態。1月外資淨匯入93.97億美元，加計陸資淨匯出0.03後，外陸資共淨匯入93.94億美元，是史上同期第一大淨匯入量。

但同時間外陸資淨賣超上市櫃股票89.9億元，是同期第三大賣超量，反映外資在賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出統計，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上，顯示外資一邊獲利了結匯出盈餘，一邊回補投資本金。

券商主管分析，1月台股表現強勁，外資在農曆春節長假前先行獲利了結、落袋為安，屬於短線操作節奏調整；而持續匯入本金，則反映外資對台股後市並未轉趨保守。

觀察史上前五大淨匯入時點，多集中於近三年，顯示外資近年對台股的配置態度已由短線操作，轉向更具結構性的長期布局。

台股 央行 AI

上一則

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

下一則

日半導體國家隊Rapidus 吸金逾10億美元

延伸閱讀

台達電市值破千億美元 鴻海聯發科緊追 台股第2名之爭白熱化

台達電市值破千億美元 鴻海聯發科緊追 台股第2名之爭白熱化
高盛調高台股目標至34600 點 看好AI資本支出 資金輪動至供應鏈

高盛調高台股目標至34600 點 看好AI資本支出 資金輪動至供應鏈
關稅、台積法說雙利多 外資爆買 台股飛越「31K」大關

關稅、台積法說雙利多 外資爆買 台股飛越「31K」大關
台股創5項新高紀錄 衝關3萬1000點

台股創5項新高紀錄 衝關3萬1000點

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留