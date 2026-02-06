搶當入口 中國消費級AI大戰3雄爭霸

中國網路巨頭再度掀起紅包大戰，主角從支付與電商，轉向AI助手。（取材自澎湃新聞）

中國消費級人工智慧（AI ）市場持續擴大，競爭態勢升溫。中媒引述高盛 最新報告指，AI最終入口將集中於騰訊、阿里巴巴 與字節跳動，其中阿里與騰訊被視為一至三年內布局相對有利的網路巨頭，但部分公司在2026年仍可能跑贏巨頭。

新浪財經指，高盛分析師Ronald Keung等人在最新報告中稱，中國消費級AI領域的競爭在2026年春節前進一步升級，AI最終入口仍將集中在騰訊、阿里巴巴與字節跳動等三大網路平台。報告並提到，隨著AI競爭從模型能力轉向應用與分發層面，平台型企業在用戶入口、流量與場景整合上的優勢更加凸顯。

高盛指，從一至三年的投資角度來看，仍最看好阿里巴巴與騰訊，前者具備AI全端布局優勢，後者則在關鍵AI應用代理上具備潛在突破空間。

高盛同時預期，未來一段時間的監管政策將呈現「促增長」與「反內卷（過度的惡性競爭）」並行的組合，對產業競爭格局偏向正面。報告並指出，現行增值稅相關法規中，並未顯示針對電信營運商的稅率調整將同樣適用於網路公司。

在公司層面，高盛分析，騰訊推動的社交化AI超級應用策略，成效關鍵在於「元寶」及其AI助手功能，能否加快在微信體系內的再整合速度。分析師指，相關發展路徑可能複製騰訊短視頻創作平台微視的調整經驗，以及後續影片號成功導入微信生態的模式。

阿里巴巴的差異化優勢則主要來自電商與本地生活服務的整合能力，以及通義千問模型在能力深度與研究功能上的表現。針對字節跳動，高盛表示將持續關注豆包與抖音在消費級AI上的策略進展，特別是其於贊助央視春晚前後的相關措施。

另據華爾街見聞日前報導，中國大型網路企業的AI競爭正由單純的模型參數比拚，轉向圍繞「預設入口」的爭奪。英國金融時報指出，字節跳動旗下火山引擎在2025年上半年中國AI雲服務收入市占達13%，僅次於阿里巴巴的23%，對原有市場格局形成壓力。

高盛報告指，2026年市場風格將更偏向由盈利成長驅動，並點名雲與資料中心、遊戲與娛樂，以及AI模型相關應用等三個細分領域。