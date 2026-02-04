親會魏哲家 高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米 令人振奮

我的頻道

記者朱子呈、雷光涵 ／即時報導
台積電董事長魏哲家（左二）今上午在日本首相官邸向日相高市早苗（左三）說明熊本二廠新計畫，右一為日官房長官木原稔。(美聯社)
台積電董事長魏哲家（左二）今上午在日本首相官邸向日相高市早苗（左三）說明熊本二廠新計畫，右一為日官房長官木原稔。(美聯社)

台積電董事長魏哲家5日在日本首相官邸與首相高市早苗會面，向日方說明熊本縣菊陽町「第二座晶圓廠」（熊本二廠）的最新規劃調整。日媒指出，台積電擬讓熊本二廠導入3奈米的先進製程，若成形，將是日本國內首次量產3奈米等級晶片的案例之一。

日媒轉述會談內容指出，魏哲家向高市說明二廠將生產日本國內前所未有的3奈米等級先進半導體；高市則回應此計畫「令人振奮、也更讓人有信心」，並表示希望朝該方向推動，後續將與台積電保持密切討論與合作。

在產線定位上，熊本二廠先前對外的規劃，曾以6奈米等級為主要方向，但這次與日方會談後，等同釋出「往更先進製程上調」的訊號。

投資規模方面，日媒也給出更細的數字：熊本二廠若因製程升級而擴大設備與建置內容，總投資可能由原先約122億美元上修到約170億美元。

政策支援面向同樣成為市場關注焦點。日媒指出，日本政府先前已就熊本二廠相關計畫決定提供最高7,320億日圓的補助；若二廠製程與投資規模進一步上調，後續是否需要配套調整，以及日方如何評估追加支援，將是接下來協商重點。

熊本一廠已投入量產（12～28奈米），二廠若上調到3奈米等級，將有助日本在先進邏輯晶片供應鏈的能級往前推進；同時，日本也正推動Rapidus的2奈米量產藍圖，顯示日本正以多路並進方式強化國內先進製造版圖。

日官房長官（政府發言人）木原稔隨後在社群X發文及照片，表示3奈米邏輯半導體是全球最先進的半導體，將用於高市內閣視為政府戰略的AI機器人與自動駕駛領域。希望接下來透過更密切的討論，持續合作。

