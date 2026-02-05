實現零碳 寧德擬購華為數字能源 要談成挑戰仍高

中國新能源業內傳出電池巨頭寧德時代要收購華為數字能源。（路透）

去年底以來，中國新能源業內傳出電池巨頭寧德時代要收購華為 數字能源，但當時雙方均未作出回應，近期該話題再度發酵。業內分析認為，寧德時代目的是需要進一步向下游探索，但從華為角度則可能失去重要營收增長點，要能談成的挑戰仍高。

華為數字能源於2021年6月成立，為華為面向清潔能源領域的核心業務載體，該業務已發展為華為集團第三大營收來源，2024年銷售收入約‌人民幣687億元‌（約98.9億美元）。

據官網介紹，華為數字能源主攻融合數位技術和電力電子技術，發展清潔能源與能源數位化等。業務涉及智慧光電、儲能系統、智慧電動、超充網絡等。

界面新聞報導，當時華為與寧德時代皆未回應，業內人士則表示，聽說過相關消息，雙方有過接觸，但此事還沒有定論。近期相關傳聞再度在中國業內流傳，甚至衍生出多個版本，包括寧德將收購華為數字能源逆變器、儲能等核心業務，地方國資接盤後者其他資產等。但兩家巨頭仍未回應。

值得注意的是，近期寧德時代動作頻頻，除建廠擴產能以外，特別積極在綠電領域拓展，比如與雲南簽署戰略協議發展「綠電＋先進製造」；寧德時代董事長曾毓群3日發言也預測，未來能源體系發展三大趨勢分別是分布式、智慧化、可循環，2030年將是可持續能源時代元年。

如果寧德時代能收購華為數字能源，意味能獲得華為在數位化和AI 方面的能力、華為數位能源的光電業務，也為寧德時代實現零碳野心所需。

而這場交易如果能成，對華為有部分益處。真鋰研究院創始人墨柯分析，華為透過出售華為數字能源，能夠換取巨額資金去發展國家級層面晶片、鴻蒙系統，並徹底擺脫非核心業務的競爭與消耗。