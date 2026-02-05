銅精礦貿易量大容易變現 中國擬納入戰略儲備

我的頻道

記者林茂仁／綜合報導
中國正在探索將銅精礦這一上游原料納入國家戰略儲備體系。圖為福建省上杭縣露天開採的紫金山金銅礦山。（中新社資料圖片）
中國正在探索將銅精礦這一上游原料納入國家戰略儲備體系。中國有色金屬工業協會副秘書長段紹甫3日透露，完善銅資源儲備體系建設，除了擴大國家銅戰略儲備規模，還可研究將貿易量大、容易變現的銅精礦納入儲備範圍。

分析認為，這與「銅產業高品質發展實施方案」一脈相承，有助控制冶煉產能，提升產業鏈議價權與資源保障能力，確保有色金屬行業的穩增長與轉型升級。

上證報報導，中國有色金屬工業協會副秘書長段紹甫在新聞發表會上表示，除了儲備精煉銅之外，也可研究將貿易量大、容易變現的銅精礦納入儲備範圍。同時，將擴大國家銅戰略儲備規模，探索進行商業儲備機制，通過財政貼息等方式選擇國有主要企業試行商業儲備。

這1表態釋放明確的政策訊號。中國作為全球最大的精煉銅消費國和生產國，銅礦資源相對匱乏。分析認為，將銅精礦納入儲備範圍，有助於增強中國在銅產業鏈上游的話語權，緩解冶煉企業的原料壓力，提升供應鏈韌性和安全水準。

這1政策創新與此前11部門聯合發布的《銅產業高品質發展實施方案（2025—2027年）》形成配套，共同推動銅產業從產能規模擴張向品質效益提升轉變。

銅價在過去一年多時間裡經歷大幅上漲。2025年全年，銅價飆升超過40%，創下歷史新高。進入2026年後，漲勢延續，今年迄今已累計上漲約8%。

市場波動性加劇成為近期銅價上漲的重要推手。上月，投資者因對美元前景產生疑慮，大舉轉向金屬等大宗商品，同時減持貨幣和主權債券，引發整個大宗商品板塊的劇烈上漲。美元近期疲軟走勢也為銅價提供額外支撐，因為銅等大宗商品以美元計價。投資者紛參與貶值交易，迴避傳統金融資產。

據聯合資信，2024年中國精煉銅產量1364萬噸，約占全球精煉銅總產量的49%。但中國探明銅礦儲量僅約占全球的4%，2024年銅精礦產量172萬噸，僅占全球9%。

