我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

關稅衝擊 台灣經部補助300家工廠轉型

記者江睿智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

在美國對等關稅衝擊下，台灣經濟部4日表示，韌性特別預算針對特定工廠提供升級轉型、設備汰舊換新補助計畫，補助對象為已獲地方政府核定工廠改善計畫、取得特定工廠登記業者，且受美國關稅影響之工廠，最高每案補助新台幣300萬元（約9.4萬美元），預計可促進約300家業者轉型升級，帶動約新台幣9億元（約2848萬美元）民間投資。

經濟部昨日舉行「韌性特別預算驅動特定工廠轉型升級記者會」。經濟部次長何晉滄表示，經濟部考量特定工廠為台灣傳統產業重要夥伴，也須轉型升級，因此透過韌性預算編列經費，提出「提升產業競爭力─納管及特定工廠研發轉型支持個案補助」方案，盼提升特定工廠國際競爭力。

台灣早期經濟發展源於1960年代「客廳即工廠」背景，逐漸發展出違章工廠規模，這些工廠在土地使用、環保以及消防等法規，都處在輔導邊緣；隨社會愈加重視環境保護、國土規畫，經濟部2017年修正「工廠管理輔導法」，政府積極推動違章工廠合法化，轉型為「特定工廠」（又稱特登工廠），並將其納入產業生態系，成為政策輔導與轉型重要對象。

因應美國對等關稅衝擊，特定工廠亦納入韌性預算補助範圍。經濟部指出，韌性預算補助對象為已獲地方政府核定工廠改善計畫、取得特定工廠登記業者，且受美國關稅影響。其中受美國關稅影響，例如：客戶取消或展延訂單、客戶要求吸收關稅費用、貨品遭客戶退運或其他具體受影響事實之一即可適用。

至於補助方式，何晉滄表示，提供特定工廠研發轉型及設備汰舊換新補助，每件申請案最高補助新台幣300萬元，其中全新設備購置費用最高可編列計畫總經費的40%、亦即新台幣120萬元（約3.7萬美元）。除了購置新設備，特定工廠可將補助款用於雙軸轉型（如導入自動化）、技術加值（如開發高規產品）、跨域整合（如打造跨領域新產品）、行銷布局（如產品認證、建新通路等）。

經濟部預估，這項補助計畫可促進約300家工廠業者轉型升級，帶動約9億元民間投資。

經濟部表示，韌性特別預算補助特定工廠轉型升級，係自2025年12月24日開始受理申請，截止時間至2026年6月30日或經費用罄之日止。截至1月下旬已受理81案申請、六案審核通過，包含金屬鍛造、水五金製造業者等。

何晉滄預告，等到台美對等貿易協定簽訂後，政府將推出新的產業輔導措施，因此若補助申請踴躍，不排除後續還會再加碼。

關稅

上一則

Nvidia 200億美元注資OpenAI 台積、鴻海等供應鏈添營運動能

下一則

銅精礦貿易量大容易變現 中國擬納入戰略儲備

延伸閱讀

南韓不妙？官員來美協商未果 美啟動跨部會討論加關稅

南韓不妙？官員來美協商未果 美啟動跨部會討論加關稅
黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」

黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」
美國降印度關稅換禁買俄油 克宮：未收到印方通知

美國降印度關稅換禁買俄油 克宮：未收到印方通知
莫迪承諾停購俄石油 美印達貿易協議：印度關稅降至18%

莫迪承諾停購俄石油 美印達貿易協議：印度關稅降至18%

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象