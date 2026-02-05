關稅衝擊 台灣經部補助300家工廠轉型

在美國對等關稅 衝擊下，台灣經濟部4日表示，韌性特別預算針對特定工廠提供升級轉型、設備汰舊換新補助計畫，補助對象為已獲地方政府核定工廠改善計畫、取得特定工廠登記業者，且受美國關稅影響之工廠，最高每案補助新台幣300萬元（約9.4萬美元），預計可促進約300家業者轉型升級，帶動約新台幣9億元（約2848萬美元）民間投資。

經濟部昨日舉行「韌性特別預算驅動特定工廠轉型升級記者會」。經濟部次長何晉滄表示，經濟部考量特定工廠為台灣傳統產業重要夥伴，也須轉型升級，因此透過韌性預算編列經費，提出「提升產業競爭力─納管及特定工廠研發轉型支持個案補助」方案，盼提升特定工廠國際競爭力。

台灣早期經濟發展源於1960年代「客廳即工廠」背景，逐漸發展出違章工廠規模，這些工廠在土地使用、環保以及消防等法規，都處在輔導邊緣；隨社會愈加重視環境保護、國土規畫，經濟部2017年修正「工廠管理輔導法」，政府積極推動違章工廠合法化，轉型為「特定工廠」（又稱特登工廠），並將其納入產業生態系，成為政策輔導與轉型重要對象。

因應美國對等關稅衝擊，特定工廠亦納入韌性預算補助範圍。經濟部指出，韌性預算補助對象為已獲地方政府核定工廠改善計畫、取得特定工廠登記業者，且受美國關稅影響。其中受美國關稅影響，例如：客戶取消或展延訂單、客戶要求吸收關稅費用、貨品遭客戶退運或其他具體受影響事實之一即可適用。

至於補助方式，何晉滄表示，提供特定工廠研發轉型及設備汰舊換新補助，每件申請案最高補助新台幣300萬元，其中全新設備購置費用最高可編列計畫總經費的40%、亦即新台幣120萬元（約3.7萬美元）。除了購置新設備，特定工廠可將補助款用於雙軸轉型（如導入自動化）、技術加值（如開發高規產品）、跨域整合（如打造跨領域新產品）、行銷布局（如產品認證、建新通路等）。

經濟部預估，這項補助計畫可促進約300家工廠業者轉型升級，帶動約9億元民間投資。

經濟部表示，韌性特別預算補助特定工廠轉型升級，係自2025年12月24日開始受理申請，截止時間至2026年6月30日或經費用罄之日止。截至1月下旬已受理81案申請、六案審核通過，包含金屬鍛造、水五金製造業者等。

何晉滄預告，等到台美對等貿易協定簽訂後，政府將推出新的產業輔導措施，因此若補助申請踴躍，不排除後續還會再加碼。