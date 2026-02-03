中AI入口大戰 阿里千問App砸30億人民幣掀戰火

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
阿里旗下AI助手千問App 2日宣布投入人民幣30億元，啟動「春節請客計畫」。（取材自新浪科技）
阿里巴巴旗下千問App 2日宣布投入30億元（人民幣，下同，約4.31億美元）啟動「春節請客計畫」，將於6日正式上線，比競爭對手騰訊和百度先前承諾的紅包支出高出三至六倍，加劇中國科技巨頭之間的競爭。今年春節將迎來一場AI普惠的生活革命，這場爭戰或將影響未來數年網路生態發展。

據悉，春節期間，千問App將聯合淘寶閃購、飛豬、大麥、盒馬、天貓超市、支付寶等阿里生態業務，以免單形式請中國全國人民在春節期間吃喝玩樂。官宣核心口號為「吃喝玩樂免單不停」，僅透露有大額現金紅包加碼，但具體玩法卻暫時保密。

第一財經引述內部人士說法報導，千問App在1月15日官宣接入淘寶閃購、支付寶、淘寶、飛豬、高德等阿里核心生態場景，同步啟動AI購物功能測試。該舉本質就是為春節攻勢鋪路。今年春節千問要做的，是讓AI融入民眾的生活消費場景。

騰訊旗下AI應用「元寶」公告10億紅包開搶，活動上線便引發全網狂歡，甚至在1日登頂蘋果商店應用下載榜首，騰訊董事會主席馬化騰此前表示，希望此舉能重現11年前微信紅包榮景。

百度宣布自1月26日至3月12日，用戶在百度APP使用文心助手，就有機會瓜分5億現金紅包；字節跳動的重心則主要集中在春晚。據悉，字節跳動旗下的火山引擎已成為2026年央視春晚獨家AI雲合作夥伴。

事實上，這場競賽是各家AI爭取用戶加入自身生態系爭戰，比如騰訊元寶背後是微信應用生態、阿里千問背後有支付寶應用與淘寶等、百度文心與字節豆包也各有生態支持。

有觀點認為，大模型競爭已進入「應用為王」階段，AI助手成為下一代交互原點。春節營銷本質是「場景綁用戶」的長期布局，騰訊利用社交黏性，字節依託春晚，百度有規模優勢，最終都是為了鎖定用戶在自身AI生態，掌控未來信息、服務、消費的全鏈路主導權。如果去年春節是DeepSeek以「深度思考」為主打，今年千問正試圖以「AI生活Agent」定義新的行業標竿。

AI 春節 百度

