鴻海AI訂單爆 過年加班趕工迎「最旺淡季」

AI 需求大爆發，鴻海 集團受惠輝達 、北美多家雲端巨頭等大客戶AI伺服器訂單塞爆生產線，今年農曆春節期間生產線不打烊，全線加班趕工出貨。每年第1季都是鴻海傳統淡季，今年在AI大單挹注下，將迎最旺淡季。

據了解，鴻海集團AI伺服器在台灣兩大據點，包括旗下鴻佰科技桃園南青廠，以及新竹湖口廠是此次加班生產的重點廠區，其中，湖口廠主要出貨輝達，桃園南青廠主要供貨北美雲端巨頭。

鴻海是全球最大AI伺服器代工廠，手握輝達等大廠訂單。輝達執行長黃仁勳元月31日宴請供應鏈的「兆元宴」，鴻海董座劉揚偉就是座上賓，鴻海集團旗下工業富聯(FII)董事長鄭弘孟、鴻佰董事長周泰裕及總經理丁肇邦等也出席，凸顯輝達對鴻海集團高度重視。

供應鏈透露，由於主要客戶需求比預期強，鴻海AI伺服器生產線正全面趕工，生產GB300平台產品，同時，因應即將到來的下半年的Vera Rubin新平台，鴻海集團目前已進入試產階段，不過，由於AI伺服器訂單需求龐大，目前仍呈現供不應求盛況，今年過年期間必須加班趕工出貨，以消化龐大AI伺服器訂單。

在AI伺服器加持下，法人預估，鴻海今年首季營收將超過去年同期，業績有望淡季不淡。

鴻海看好，今年AI業務持續爆發，AI伺服器營收有望較去年倍增，推升AI伺服器營收占比由去年的20%至24%，大增至今年的35%，持續成為推動業績成長的主力產品。

鴻海AI布局持續擴大，其中，輝達AI伺服器機櫃市占率將由去年的超過四成，首度挑戰五成大關，主要動能來自Meta、Google、甲骨文與微軟等雲端服務供應商，出貨產品包括上半年的GB300、下半年的Rubin，及ASIC伺服器等。