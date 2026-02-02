我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

鴻海AI訂單爆 過年加班趕工迎「最旺淡季」

記者吳凱中／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI需求大爆發，鴻海集團受惠輝達、北美多家雲端巨頭等大客戶AI伺服器訂單塞爆生產線，今年農曆春節期間生產線不打烊，全線加班趕工出貨。每年第1季都是鴻海傳統淡季，今年在AI大單挹注下，將迎最旺淡季。

據了解，鴻海集團AI伺服器在台灣兩大據點，包括旗下鴻佰科技桃園南青廠，以及新竹湖口廠是此次加班生產的重點廠區，其中，湖口廠主要出貨輝達，桃園南青廠主要供貨北美雲端巨頭。

鴻海是全球最大AI伺服器代工廠，手握輝達等大廠訂單。輝達執行長黃仁勳元月31日宴請供應鏈的「兆元宴」，鴻海董座劉揚偉就是座上賓，鴻海集團旗下工業富聯(FII)董事長鄭弘孟、鴻佰董事長周泰裕及總經理丁肇邦等也出席，凸顯輝達對鴻海集團高度重視。

供應鏈透露，由於主要客戶需求比預期強，鴻海AI伺服器生產線正全面趕工，生產GB300平台產品，同時，因應即將到來的下半年的Vera Rubin新平台，鴻海集團目前已進入試產階段，不過，由於AI伺服器訂單需求龐大，目前仍呈現供不應求盛況，今年過年期間必須加班趕工出貨，以消化龐大AI伺服器訂單。

在AI伺服器加持下，法人預估，鴻海今年首季營收將超過去年同期，業績有望淡季不淡。

鴻海看好，今年AI業務持續爆發，AI伺服器營收有望較去年倍增，推升AI伺服器營收占比由去年的20%至24%，大增至今年的35%，持續成為推動業績成長的主力產品。

鴻海AI布局持續擴大，其中，輝達AI伺服器機櫃市占率將由去年的超過四成，首度挑戰五成大關，主要動能來自Meta、Google、甲骨文與微軟等雲端服務供應商，出貨產品包括上半年的GB300、下半年的Rubin，及ASIC伺服器等。

AI 鴻海 輝達

上一則

金銀續跌 那斯達克期指也跌得不輕

延伸閱讀

黃仁勳喊2026年再創紀錄 承諾將回台與北市府簽約

黃仁勳喊2026年再創紀錄 承諾將回台與北市府簽約
黃仁勳昨晚才辦兆元宴 愛店「磚窯」餐廳凌晨起火

黃仁勳昨晚才辦兆元宴 愛店「磚窯」餐廳凌晨起火
宴請供應鏈夥伴高層 黃仁勳：台積電10年產能將倍增

宴請供應鏈夥伴高層 黃仁勳：台積電10年產能將倍增
兆元宴接地氣 黃仁勳用古早味博感情

兆元宴接地氣 黃仁勳用古早味博感情

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標