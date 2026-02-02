中國造船業3指標 連16年全球第一

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
中國工信部最新數據顯示，2025年中國造船業三大指標繼續領跑全球，連續16年保持世界第一。圖為江蘇泰興一家造船廠裡兩艘即將出塢的貨櫃輪。（新華社）
中國工信部最新數據顯示，2025年中國造船業三大指標繼續領跑全球，連續16年保持世界第一。不過，在新接訂單載重噸量全球市占略有下滑，手持訂單量仍創新高，顯示去年中美商運航運爭端下，仍未撼動中國造船業。

央視引述中國工信部數據報導，2025年中國造船完工量5369萬載重噸，年增11.4%，占全球市場總量的56.1%；新接訂單量1萬782萬載重噸，占全球市場總量的69%；截至去年12月，手持訂單量2萬7442萬載重噸，年增31.5%，占全球市場總量的66.8%，手持訂單量再創歷史新高。

2025年中國主要船企有六家企業位居世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。18種主要船型中有16種船型新接訂單量位居世界第一。

而在中美去年歷經港口商運競爭，中國2025年訂單在全球市占是否有滑落跡象？作為參照，中國2024年造船三大指標數據分別為：造船完工量‌為4818萬載重噸，以載重噸計，占全球總量的55.7%；新接訂單量‌達1萬1305萬載重噸，以載重噸計，全球市占高達74.1%；手持訂單量‌為2萬872萬載重噸，以載重噸計，占全球總量的63.1%。

從數據顯示，中國在2025的造船指標上在完工量、手持訂單量市占仍持續增長，不過，在新增訂單量市占微幅下降。

美國總統川普去年10月開始對停靠美國港口的中國商用船舶收費，中製船隻停靠美國港口時，必須支付每噸18美元或每貨櫃120美元費用，並將在三年內逐步調高。這項政策旨在限制使用中國船舶向美國運輸貨物；中國隨即採取報復措施，對美國船舶徵收類似費用。但兩國隨即在最新達成的貿易協議中，同意暫停徵收該費用一年。

