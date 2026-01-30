中國光電產業 定調反內卷、良性競爭

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
中國持續推動太陽能反內捲政策，官方日前召開光伏（太陽能光電）行業企業家座談會，會議中強調，反內捲是太陽能產業規範治理的主要矛盾。（新華社）
中國持續推動太陽能反內捲政策，官方日前召開光伏（太陽能光電）行業企業家座談會，會議中強調，反內捲是太陽能產業規範治理的主要矛盾。（新華社）

中國持續推動太陽能反內卷政策，官方日前召開光伏（太陽能光電）行業企業家座談會，會議中強調，反內卷是太陽能產業規範治理的主要矛盾，要以市場化、法治化手段共同推動太陽能產業回歸良性競爭、理性發展的軌道。

上海第一財經指出，中國光伏產業在規模、產業鏈布局、技術與應用等領域長期領跑全球。「十四五」期間，中國光伏製造業產值從2021年的人民幣7500億元迅速升至2023年的1.75兆元。2025年中國風電、光伏並網裝機規模創歷史新高，首次超過18億千瓦，其中光伏發電裝機容量12億千瓦，以35.4%的年比增幅領先。

然而在高速擴張同時，中國光伏產業階段性供需錯配、低價無序競爭等問題凸顯，行業「內卷」嚴重。第一財經表示，供需失衡觸發無序價格戰。2022年至2025年，中國光伏組件價格從每瓦人民幣2元跌至0.6元左右，矽料價格從每噸峰值30萬元跌至5.5萬元左右，多家企業產品低於主流現金成本線出售。

受此影響，2023年第四季以來，中國光伏行業開始普遍虧損，至今仍未走出續虧行情。根據最新披露的業績預告，2025年行業龍頭企業隆基綠能預計虧損人民幣60億至65億元，晶科能源預虧59億至69億元，通威股份預虧更高達90億至100億元。

報導稱，利潤壓縮下，部分企業通過虛標功率、品質造假等手段換取生存空間。據中國國家太陽能光伏產品質量檢驗檢測中心此前披露，2019年至2024年，中國光伏組件整體合格率由100%降至62.9%，意味著中國市面上超過三分之一的光伏組件存在品質問題。在2025年36家企業共計69個批次組件抽檢中，不合格率近16%，機械載荷不合格、功率虛標問題突出。

針對光伏行業亂象，2025年下半年起，中國主管部門就已多次出手推進光伏「反內卷」治理工作。據中國工信部新媒體帳號「工信微報」，1月28日下午中國工信部部長李樂成主持召開光伏行業企業家座談會，聽取重點企業及太陽能產業協會對反內卷工作的意見建議，研究部署推進治理工作。

會議強調，反內卷是光伏行業規範治理的主要矛盾，各部門要加強協同、同向發力，綜合運用產能調控、標準引領、品質監督、價格執法、防範壟斷風險、知識產權保護、促進技術進步等手段，以市場化、法治化手段共同推動光伏行業回歸良性競爭、理性發展的軌道。

會議也指出，光伏行業協會要積極履行職能，依法依規推進自律，創新方式，堅決破除行業內卷式競爭。

