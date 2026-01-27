我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

百度、騰訊發紅包 中國AI超級入口爭奪戰春節開打

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
騰訊董事會主席馬化騰26日針對豆包手機做出發言，指騰訊對此「旗幟鮮明反對」。（中新社）
騰訊董事會主席馬化騰26日針對豆包手機做出發言，指騰訊對此「旗幟鮮明反對」。（中新社）

農曆春節將至，中國各平台業者點燃紅包戰火，不過戰場從行動支付轉向AI超級入口爭奪。今年戰局主要由百度、騰訊和字節跳動主導，本質上就是提供一個體驗最新AI技術（如豆包、元寶、文心）並順手拿紅包的好機會，紅包戰已成為各大科技巨頭為爭奪AI時代超級入口而進行的「諾曼第登陸」。

近期百度文心與騰訊元寶宣布將發放5億（人民幣，下同）與10億紅包；而字節跳動旗下火山引擎已成2026年央視春晚獨家AI雲合作夥伴，豆包也將在春晚上線多種互動玩法。簡單來說，2026年的紅包大戰是一場「披著紅包外衣的AI普及戰」，春節紅包就是巨頭們為AI應用支付的「用戶教育費」。

騰訊將在2月1日上線春節活動，用戶登入元寶App搶10億現金紅包，試圖利用微信和QQ的龐大社交關係鏈，透過分享紅包實現病毒式傳播。活動設置了萬元小馬卡等新玩法，關鍵是用戶必須將元寶App更新到最新版才能參與。

百度投入5億現金，並成為北京廣播電視台春晚的首席AI合作夥伴。它不再只是發錢，而是將AI能力植入到娛樂內容中，部分AI特效內置互動劇情，使用者點擊不同劇情選項，可解鎖故事分支，並同步獲得現金紅包，這種設計目的在讓用戶在娛樂中習慣與AI對話。

字節跳動旗下的火山引擎拿下了央視春晚的獨家AI雲合作夥伴身分，這不僅是流量曝光，更是對字節跳動底層算力（AI雲）的一次國家級壓力測試和展示。

春節一向是平台爭取用戶的大戰場，形式持續改變。十年前的2015年，騰訊與春晚達成合作，透過微信「搖一搖」發放5億現金紅包，該舉讓微信支付普及，被阿里創辦人馬雲喻為「偷襲珍珠港」；2017年支付寶成為春晚獨家互動平台；2020與2021年，快手與抖音又分別成為春晚獨家互動合作夥伴。

據Quest Mobile「2025下半年AI應用交互革新與生態落地報告」，全市場AI原生App中，最新周活躍用戶排名前五的依次為豆包、DeepSeek、元寶、螞蟻阿福、阿里千問。排名是否會再洗牌，春節紅包戰是觀察指標。

各巨頭相較於過往搶行動支付用戶邏輯，爭取流量變現，今年AI時代，各巨頭在AI入口下功夫，追求的是「生態閉環」，要讓AI從工具變成管家，爭取用戶在搜索、服務與交易上都在同一入口操作。

不過，第一財經評析，在AI應用尚未出現「殺手級應用」時，各巨頭害怕掉隊，透過紅包維持存在感、卡位春節流量純屬本能反應。百度、騰訊撒錢背後，某種程度上也是對字節系AI的防禦。

AI 春節 百度

上一則

北美暴雪 原物料拉警報 預期石化、紡織中上游報價看升

下一則

金價創高加速擴張 紫金40億美元併加拿大同業

延伸閱讀

騰訊、字節交火…馬化騰稱旗幟鮮明反對豆包手機操作模式

騰訊、字節交火…馬化騰稱旗幟鮮明反對豆包手機操作模式
緊張持續 中國外交部提醒春節避免赴日…機票免費退改簽

緊張持續 中國外交部提醒春節避免赴日…機票免費退改簽
中國春晚今年將用2種人形機器人 業內評：從炫技轉為實用

中國春晚今年將用2種人形機器人 業內評：從炫技轉為實用
陷代孕、小三風波 張雨綺錄春晚 網喊抵制灌爆遼寧衛視

陷代孕、小三風波 張雨綺錄春晚 網喊抵制灌爆遼寧衛視

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
馬斯克和瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞之間的口水戰不斷升級，馬斯克揚言，考慮收購該公司。（路透）

一言不合就收購 近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

2026-01-20 06:10

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿