我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳訪上海掃水果街 送攤販簽名、600人民幣大紅包

500億元向AI資料中心Switch招手 軟銀併購案終告破局

台都委會過了 迎輝達農曆年前簽約 下一步拚6月開工

記者林麗玉／台北即時報導
台北市下午舉行輝達案都市計畫委員會審議，由副市長李四川（中）主持。（記者林伯東／攝影）
台北市下午舉行輝達案都市計畫委員會審議，由副市長李四川（中）主持。（記者林伯東／攝影）

輝達落腳北士科，北市副市長李四川26日下午主持都委會，輝達案的都市計畫變更順利通過。李四川都委會後受訪表示，上周輝達的投資計畫書已核定、26日都委會核定變更設計，輝達專案地上權案一定會在農曆年前簽約，如果建築師設計進度能盡快，市府一定會盡快都設審查及發照，盼6月開工。

對於何時市長蔣萬安與輝達執行長黃仁勳會面？李四川被問及是否與黃仁勳約好時間？李說，黃仁勳29日到台灣，由黃來決定哪一天見面。至於是否到現場？會由輝達來決定，北市府配合。

由於黃仁勳29至31日抵台參加輝達尾牙，市長蔣萬安先前已經發邀請函約黃仁勳見面，李四川說，原則上還是尊重輝達的決定，黃仁勳到台灣，由他來決定哪一天，原則上再來進一步的規畫：至於是否到北士科現地？李說，所有的活動、所有的計畫，就由輝達來決定，我們會來配合。

市長蔣萬安月底會趁這次黃仁勳抵台參加員工尾牙，當面向黃說明目前輝達進度、及北士科未來規畫，至於形式、時間目前都還在跟輝達方面討論中。

李四川表示，26日的都市計畫變更審查，有四個部分，包括建蔽率放寬；T17、T18中間的道路合併；第三是單層高度提高；還有車輛進出口同意在不影響交通下開闢。

其中T17、18中間道路合併後，李四川說，原本中間的道路面積，會有部分移到福國路5公尺、移到士科路5公尺，所以福國路原路寬40米，變成45米；士科路原來路寬15米變成20米，道路的部分沒有問題。

另外，委員有部分建議，包括輝達進駐就產業的發展可能要增加說明；第二，綠容率部分無法達到，因沒有辦法達到垂直，但平面的綠覆率還是依照今年上路的新規定80%，這部分是都委會委員堅持必須要辦理的。

至於有委員提到周邊停車場進出口，因新仁寶是從士科路進出口，委員建議改到福國路，李四川說，這麼部分，就交給輝達的建築師，在設計的時候交給都市設計審查，不影響交通下，就可以開闢停車場出入口，

由於輝達的星艦3.0仍需要符合今年新上路的綠覆率80%，媒體問輝達的建築設計是否要更改？李四川說，綠覆率是依照開放空間必須達到80%綠覆率，建築師團隊應該還是可以做得到。

有議員要求市府做好周邊交通配套，避免重蹈內科覆轍，李四川說，這麼部分會與交通局研擬，尤其輝達員工的上班時間，也許與與一般上班時間不太一樣，也許會配合美國時間，如果凌晨上下班，影響也不大。

輝達 黃仁勳 蔣萬安

上一則

500億元向AI資料中心Switch招手 軟銀併購案終告破局

延伸閱讀

黃仁勳訪上海掃水果街 送攤販簽名、600人民幣大紅包

黃仁勳訪上海掃水果街 送攤販簽名、600人民幣大紅包
黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車

黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車
黃仁勳抵上海 Nvidia年會前先逛菜市場「食物不離手」

黃仁勳抵上海 Nvidia年會前先逛菜市場「食物不離手」
黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
馬斯克和瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞之間的口水戰不斷升級，馬斯克揚言，考慮收購該公司。（路透）

一言不合就收購 近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

2026-01-20 06:10
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾