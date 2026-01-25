我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「梅蘭妮亞」紀錄片1/30上映 看她在川普就職前20天生活

美學者警告台小心2026 三因素發酵推高中國對台出手誘因

台工研院與史丹佛大學機器人中心 簽署合作協議

記者李珣瑛／新竹即時報導
經濟部部長龔明鑫率團赴訪美國舊金山 ， 見證工研院與史丹佛大學機器人中心 （SRC） ，以及與史丹佛工學院簽署新一期 TREE新創計畫合作簽約。（經濟部／提供）
經濟部部長龔明鑫率團赴訪美國舊金山 ， 見證工研院與史丹佛大學機器人中心 （SRC） ，以及與史丹佛工學院簽署新一期 TREE新創計畫合作簽約。（經濟部／提供）

台經濟部部長龔明鑫於美西時間 1月23 日率團赴訪美國舊金山，除見證工研院與史丹佛大學機器人中心（SRC），以及與史丹佛工學院簽署新一期 TREE（Taiwan Research Institute Entrepreneur Ecosystem Program）新創計畫之合作簽約，並拜會矽谷全球電子設計自動化（EDA）領導廠商益華電腦（Cadence）總部、會晤美國太空新創獨角獸 Apex，深化臺美在科研創新、人才培育及新創鏈結上的合作。

在龔明鑫的見證下，工研院與史丹佛技術授權辦公室簽署合作協議，宣布臺灣正式加入SRC產業聯盟。雙方將啟動「人才交流」、「技術共創」及「國際生態系鏈結」三大合作方向，將臺灣頂尖的硬體製造與場域部署能力，與史丹佛跨領域的研發能量深度對接。此次簽約象徵從過去的學術交流邁向實質的技術落地，協助臺灣在全球 AI 與機器人供應鏈中佔據關鍵戰略位置。

龔明鑫指出，政府推動「AI 新十大建設」，智慧機器人是 AI 落地的核心推手，透過政府資源串連產學研鏈結，提升臺灣新創與企業的研發能見度。此次與史丹佛的國際布局，正是立基於國內堅實的產業基礎上，透過示範場域與國際聯盟的雙向賦能，加速臺灣智慧機器人產業走向國際市場，實現產業轉型與競爭力升級。

同日，龔明鑫亦見證工研院與史丹佛大學工學院全球線上創業教育中心（CGOE）簽署新一期「TREE 計畫」合作協議。龔明鑫致詞表示，透過直接鏈結全球頂尖學府的資金與業師資源，有助臺灣新創接軌國際市場， 順利取得資金並開拓國際商機 ，期待未來有更多臺灣新創獲得這樣的機會。

經濟部自 2021 年起推動 TREE 計畫，每年選送 5 家優質新創深入矽谷，由史丹佛業師提供專屬課程，協助調整募資策略與商模驗證。自計畫推動迄今，已成功輔導 20 家新創，累計吸引海外資金逾新臺幣 5 億元，並取得上億元訂單。

龔明鑫在舊金山期間亦拜會 Cadence 公司，就該公司在臺先進技術研發布局、AI 結合晶片設計 EDA 軟體發展，以及深化臺美半導體產業合作等議題深入交換意見。龔明鑫表示，Cadence 長期深耕臺灣半導體產業，對臺產業升級具實質助益。財務長 John Wall 表示，Cadence將持續加強與台灣合作，在臺灣投入先進技術並擴大人員與規模。Cadence 獲經濟部 A+全球研發創新夥伴計畫補助，經濟部肯定Cadence 持續擴大在臺研發能量、引進海外專業人才、深化與產學研機構的合作，並培育多領域人才投入半導體產業，擴大在臺研發中心規模及強化國際能見度。

龔明鑫另將與灣區、矽谷地區臺商座談，瞭解其等在美國投資布局、營運情形，以及需要政府協助之處，為政府落實 「立足台灣，布局全球，行銷全世界」提供建議。

AI 矽谷 舊金山

上一則

頂住川普降息壓力 聯準會料維持利率不變

延伸閱讀

澤倫斯基指台灣供俄電子零組件 台經部：早已無出口俄國

澤倫斯基指台灣供俄電子零組件 台經部：早已無出口俄國
對等關稅15%不疊加 台經長：工具機等9產業擴大競爭優勢

對等關稅15%不疊加 台經長：工具機等9產業擴大競爭優勢
川普任內半導體產能4成移美？美專家：不可能的任務

川普任內半導體產能4成移美？美專家：不可能的任務
衛福部醫療藍圖 擬投千億推大健康生技產業

衛福部醫療藍圖 擬投千億推大健康生技產業

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅