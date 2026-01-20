我的頻道

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

台幣少了關鍵支撐 面臨貶值壓力

編譯劉忠勇、記者任珮云／綜合報導
彭博報導，隨著新的會計制度允許保險業者對高達3兆元（台幣，下同，約950億美元）的海外資產解除匯率避險，台幣預料將失去一項關鍵的支撐力量，面臨貶值壓力。

業界預估，以保險業持有具匯率風險的資產高達15.3兆元，若降低避險比率二成，將有3兆元資金可以解除避險部位。

台灣的壽險業者持有約7000億美元的海外資產，並透過避險合約來規避匯率波動風險。這些避險操作要求保險業者鎖定未來買進台幣的交易，進而對台幣匯率構成支撐。根據金管會數據，截至11月底，保險業持有具匯率風險的資產高達15.3兆元。

壽險公會去年11月表示，避險比率預料會從大約60%降至40%左右。彭博依據業界對避險基金比率下降的預測估算，隨著保險業者接軌新會計架構，可能解除高達3兆元的避險部位。

新台幣匯率19日先升後貶，上午盤一度升抵31.494元，升破31.5元；但壽險業在下午盤結匯動作引起外資跟進，一同買美元匯出，使得新台幣由升轉貶，以19日總交易金額19.005億美元計算，匯銀估外資匯出約5至6億美元，壽險買美元約2至3億美元，其他是散戶資金。新台幣匯價終場收31.59元，小貶1.8分。

針對市場傳出，因應壽險業匯率會計制度調整，將使新台幣有貶值壓力。匯銀人士指出，相關推論過於簡化，恐過度渲染市場對新台幣貶值壓力的預期，未必符合實際匯市結構。

關鍵匯銀人士表示，從近期數據來看，1年期新台幣無本金交割遠期匯率（NDF）與即期匯價的價差（spread）相較去年5月，確實已明顯收斂，其折價幅度大幅縮小，甚至偶有轉為溢價的情況。但若僅以「3兆元資金解除避險」便推估新台幣將面臨顯著貶值壓力，屬於極端簡化的假設，忽略台灣匯市資金流動本質上受到多重因素的影響。

根據彭博資訊資料顯示，去年5月1日，新台幣1年期即期匯價約為30.145元，但當時1年期NDF卻出現26.877元，兩者價差的折價高達3268點，反映市場曾經出現高度一致、且偏向單一方向的強勁升值預期。然而，事後證明，這類預期並未成為長期趨勢，也凸顯NDF價格容易受到短期情緒影響。

進一步觀察，今年新台幣1年期NDF折價點數已由去年5月的極端水準，大幅收斂至約166點，顯示市場對新台幣升值預期明顯降溫，匯率看法趨於分歧，波動性亦相對回歸常態。

匯率 壽險 保險

日本觀光客突破4千萬人次大關 9兆日圓順差僅次於汽車出口

外匯風險擴大 韓元持續走貶

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

降息1碼、降首付消化房市庫存 人行啟動新一輪寬鬆措施

銀行利率全部進入「1字頭」 中國存款搬家 估4300億美元轉進A股

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

