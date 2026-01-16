阿里千問開通AI購物 1句話就能點外賣、訂機票

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴集團旗下千問App開通AI購物功能，向所有用戶開放測試。（取材自證券時報）
阿里巴巴集團旗下千問App 15日宣布全面接入支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，率先在中國實現只需給千問App下達一句指令，就能點外賣、訂機票等AI購物功能，並向所有用戶開放測試。

華爾街見聞報導，千問App被視為阿里正在建構一個超越傳統App形態的超級入口，一旦用戶習慣講一句話就能買東西的購物模式，傳統的搜索式、貨架式電商入口地位將岌岌可危。

千問C端事業群總裁吳嘉15日實地操作AI外賣功能，只需對著千問App說：「幫我點40杯霸王茶姬的伯牙絕弦」，千問App迅速調用淘寶閃購下單，無需任何跳轉就在端內完成AI支付。不久後，淘寶閃購騎手就將奶茶送達現場。

這一能力的背後，是千問與淘寶閃購、支付寶原生AI支付能力「AI付」的系統級打通。用戶只要在聊天框裡說一句「幫我點2杯拿鐵」，千問就能調用淘寶閃購的服務能力，精準定位、推薦合適的商家、生成訂單，並透過內置的「支付寶AI付」功能一鍵付款，實現「說一句，就送到」。

例如「想給爸媽家買個掃地機器人，預算在人民幣2000到4000元，家裡還有隻貓」這樣模糊的意圖，千問App能精準推理出「防纏繞」、「高溫殺菌」等隱含需求，並基於真實交易數據給出客觀推荐，省去用戶查攻略的繁瑣。

吳嘉表示，對於消費場景，網上的行銷資訊繁雜、噪音巨大。如何訓練模型的理解分辨能力很關鍵。千問App不僅僅依靠世界知識，更能利用阿里巴巴獨特的交易和服務資料來增強模型，保障AI購物功能保持客觀和準確。

此外，千問App展現強大的跨應用協同能力。在春節出遊場景中，千問App可以調用飛豬能力完成機票、飯店的預定，可以調用高德地圖的能力完成行程規劃、年夜飯的預定。甚至千問App還能直接幫用戶打電話訂餐廳。

基於這些技術能力突破，千問「任務助理」功能在App和Web端開始定向邀測。該功能具備類人化的多步驟規劃能力，覆蓋應用開發、Office辦公、諮詢調研及生活辦事等核心場景，支持一鍵處理報表、研報撰寫及小工具生成等複雜任務。測試結束後，該功能將面向用戶免費開放。

