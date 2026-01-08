TikTok電商去年銷售千億美元 全球排名第5

TikTok電商銷售全球第五 活躍消費者4億。（路透）

中國網科巨頭字節跳動旗下全球電商 平台TikTok Shop在2025年交出亮眼成績單，活躍消費者達4億，全年商品交易總額（GMV）接近千億美元，僅次亞馬遜、沃爾瑪、蝦皮、eBay，在全球主流電商平台中排名第五，增速排名第一。

TikTok Shop於2021年上線，2022年4月起在東南亞 測試跨境電商業務，後續拓至歐、美等市場。與傳統電商「人找貨」模式不同，TikTok Shop主打「興趣電商」模式，透過短影音與直播觸發消費決策，商家與消費者可在平台完成交易。

分析公司EchoTik估算，2025年第3季，TikTok Shop的GMV已與eBay規模相當；第4季受「黑五網一」（Black Friday Cyber Monday，指美國感恩節後的「黑色星期五」和「網路星期一」統稱）購物季拉動，平台GMV超過250億美元。知情人士稱，去年12月單月海外GMV已超越蝦皮。

分市場看，美國是TikTok Shop主要戰場，其在當地持續增長。研究機構eMarketer數據顯示，2024年在美銷售額年增400%，2025年仍維持108%的成長率。

在新興市場，TikTok Shop增長更快。

墨騰創投數據顯示，東南亞市場四年內成長為僅次於蝦皮的行業第二，並以高於行業平均增速逼近第一。歐洲2025年整體GMV增速超100%；拉美及日本亦表現突出。

高速增長下，TikTok Shop正與傳統電商平台展開正面競爭。亞馬遜在成熟市場仍占據使用者心智優勢，並具訪問量、市占率及物流等競爭壁壘；蝦皮在東南亞及巴西仍為主要競爭者。亞馬遜推出短影音功能Inspire，並與Instagram、Snap打通購物鏈路；蝦皮加大直播投入，並與YouTube、Meta合作推出達人帶貨及社交購物功能。