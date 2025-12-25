中國光電新增裝機量 明年減35% 近年來首次衰退

我的頻道

記者林茂仁／綜合報導
中國2026年太陽能裝機量可能出現近年來首次減少，告別高增長時代。在行業反內捲下，行業有望回歸理性競爭。圖為太陽能示意圖。（路透）
中國2026年太陽能裝機量可能出現近年來首次衰退，國金證券最新報告預測明年新增裝機量將減少35%。業內分析，中國光電業開始透過政策規範、行業自律減少供給過剩，推動高品質發展。目前看，2026年第2季行業有望迎來盈利修復的轉捩點。

分析認為，潛在變化核心驅動力與中國十五五規劃明確將深入整治「內捲式」競爭有關，作為明年改革攻堅、增強高品質發展動力的重點任務之一，等於預告光電業將放緩裝機增速。

澎湃新聞報導，在西安舉行的2025太陽能光電行業年度大會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華首次未對明年國內外新增裝機規模作出預測，此舉頗為罕見，該協會每年12月公布下一年裝機預測一直被視為市場的重要風向球，顯示明年該行業的短期不確定性在上升。

出席太陽能光電業年度大會的國金證券新能源與電力設備首席分析師姚遙表示，初估2025年全年新增裝機為285GW，若以保守、中性、樂觀三種情境假設下，中國2026年新增裝機為185GW、225GW、275GW，分別年減高達35%、21%及4%。跨度如此之大的預測資料，印證行業的焦灼與迷霧。

全球最大太陽能製造商晶澳科技對今年預測較為樂觀，2025年中國太陽能新增裝機約310GW，年增12%，但明年預測在270GW至300GW，分別年減13%及3%。

彭博新能源財經（BNEF）預估，2026年太陽能新增裝機預測為273GW，相較今年也是呈現衰退，過去五年，中國國內太陽能新增裝機的年複合增長率高達48%，但在2025-2035年，這一增速預計將反轉為年減5%。

儘管印度、中東非、東南亞市場近年來顯著增長，但體量相對較小，可能難以彌補中國市場需求自2026年開始下跌導致的缺口，全球太陽能市場面臨增速放緩；好消息是，中國國內每年的裝機需求仍將維持在260GW左右的較高水準。

太陽能矽片龍頭隆基綠能董事長兼總經理鐘寶申表示，太陽能行業仍具備廣闊發展前景，中國自主減排承諾為太陽能行業提供持續增長的空間，預計接下來國內市場年需求將穩定在200GW以上，經過明年適度調整後，2030年前有望突破2024年和2025年的裝機高點。

綠能 東南亞 印度

