我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

Nvidia新一代AI伺服器GB300 出貨將爆發 台鏈受惠

記者蕭君暉／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

新一代AI伺服器Nvidia輝達(另稱英偉達)GB300系列已在今年底小量出貨，預期明年上半年大量出貨，法人預估，明年GB300機櫃可望達5.5萬櫃，下一代AI伺服器Vera Rubin200，也將在明年第4季出貨，可望挹注AI伺服器供應鏈明年全年業績，台積電、鴻海、廣達、緯創、台達電、雙鴻、奇鋐、川湖與南俊國際等台鏈，均可望受惠。

法人表示，新一代AI伺服器GB300未像GB200受到良率不佳與設計調整影響，出貨時程沒有遞延，第4季已小量生產，雖然GB300與GB200同屬Blackwell平台，但在散熱、板材、連接器等零組件或用量上皆較GB200提升，出貨單價與產值可望跟著提升，有機會帶動供應鏈廠商業績持續增長。

法人預估，GB300機櫃明年出貨將達5.5萬櫃，年增129%，並以微軟、Meta、甲骨文（Oracle）與戴爾拉貨最積極，鴻海與廣達已小量出貨，至於Google與亞馬遜AWS預估需求為3000到4000櫃。

法人指出，鴻海是微軟與甲骨文主要供應商，同時取得Meta第二供應商地位，將是GB300主要代工廠。至於廣達，少了部分Meta訂單，但是取得少量甲骨文與微軟訂單；緯創維持戴爾獨家供應商地位。

針對明年AI伺服器機櫃需求？鴻海董事長劉揚偉之前表示，客戶對算力需求強勁，今年預估3萬到5萬機櫃，明年倍增到5萬到6萬櫃，這是相當保守的預估，有人預估到10萬櫃。

鴻海過去一年在德州、加州、俄州與威州等擴大投資，持續擴建滿足客戶迫切需求，並以自動化提升人均產值，新一代機櫃良率生產大幅提升，達到既有水準。第4季新一代機櫃快速爬坡，季比將高雙位數成長。

廣達表示，由於CSP客戶需求持續提高，數家新客戶專案陸續出貨，訂單能見度已經放眼到2027年，GB300進入量產階段，預期交機速度將加速，明年下半年輝達Rubin架構AI伺服器產品將開始量產，將推動AI伺服器出貨動能不斷加速。

AI 鴻海 微軟

上一則

AI掀熱潮 帶動全球基建 資料中心吸金610億美元創新高

下一則

字節跳動今年獲利衝500億美元 持續逼近競爭對手Meta

延伸閱讀

未涉反壟斷 Nvidia 50億入股英特爾獲准

未涉反壟斷 Nvidia 50億入股英特爾獲准
馬斯克發豪語：xAI明年達到AGI技術 將在3年內超越對手

馬斯克發豪語：xAI明年達到AGI技術 將在3年內超越對手
記憶體短缺效應 戴爾商用PC估漲價三成

記憶體短缺效應 戴爾商用PC估漲價三成
供不應求 反映記憶體成本 Dell傳17日起調漲企業客戶產品價格

供不應求 反映記憶體成本 Dell傳17日起調漲企業客戶產品價格

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身