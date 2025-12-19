我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

數千人H-1B面談突取消被困印度 衝擊美科技業

「中國版OpenAI」智譜披露招股書 將成全球大模型第一股

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI近日公開指出，「智譜AI」已成為其最大潛在對手，而非話題性更高的DeepSeek。(取自東方財富網)
OpenAI近日公開指出，「智譜AI」已成為其最大潛在對手，而非話題性更高的DeepSeek。(取自東方財富網)

繼17日通過港交所聆訊後，被視為「中國版OpenAI」、中國大模型「六小虎」智譜19日披露招股書。業內看來，智譜或許將成為「全球大模型第一股」，港股將首次迎來一家以通用人工智慧（AGI）基座模型為核心業務的上市公司。募資額約3億美元。

智譜擬將本次集資金額約70%，用於持續增強在通用AI大模型方面的研發能力；10%用於透過提供最新的基座模型以及訓練/推理工具及基礎設施持續優化其MaaS平台；10%用於發展業務合作夥伴網絡以及進行戰略投資；10%用於營運資金及其他一般企業用途 。

證券時報報導，目前智譜大模型賦能全球1.2萬家企業客戶、逾8,000萬台終端使用者設備及超4,500萬名開發者，是中國賦能終端設備最多的獨立通用大模型廠商。

智譜招股書顯示，2022年、2023年、2024年、2025年上半年收入分別為人民幣5,740萬元、1.2億元、3.1億元、1.9億元。2022年至2024年連續三年收入翻倍，年複合增長率達到130%。智譜收入主要來自於大模型收入。智譜毛利率持續保持在50%以上。招股書顯示，2022年、2023年、2024年分別擁有54.6%、64.6%、56.3%的毛利率，2025年上半年毛利率為50%。

儘管業務實現持續增長，但智譜於2022年、2023年、2024年以及2025年上半年分別虧損人民幣1.4億元、7.8億元、29.5億元、23.5億元。

虧損主要由於公司對研發作出重大投資。研發開支由2022年的人民幣8,440萬元增至2023年的人民幣5.2億元，並進一步增至2024年的人民幣21.9億元。公司的研發開支由截至2024年6月30日止六個月的人民幣8.5億元增加85.6%，至2025年6月30日的人民幣15.95億元。

智譜成立於2019年，今年3月智譜宣布完成多輪融資並完成股改，先後獲得杭州、珠海、成都等三地國資的戰略投資。4月在北京證監局辦理輔導備案，啟動IPO流程。

智譜8月發布全球首個手機Agent「AutoGLM 2.0」，由中國國產模型GLM-4.5與GLM-4.5V驅動，具備推理、代碼和多模態處理能力，能夠在多種設備和場景中運行，幫助用戶執行操作。12月9日，智譜開源核心AI Agent模型AutoGLM。

智譜9月推出AI驅動的編碼工具訂閱計畫，每月收費低至人民幣20元，大約是Anthropic的Claude價格的七分之一。公司表示，該編碼工具現在擁有超過15萬用戶。

12月初，智譜CEO張鵬透露，智譜面向開發者的軟體工具和模型業務（GLM coding plan）收入已經獲得超過人民幣1億元的年度經常性收入（ARR）。接近智譜的知情人士消息稱，智譜預計在2025年營收實現100%以上的增長。

AI 利率 人工智慧

上一則

今年創紀錄 彭博：字節跳動利潤達500億美元 盈利接近Meta

延伸閱讀

今年創紀錄 彭博：字節跳動利潤達500億美元 盈利接近Meta

今年創紀錄 彭博：字節跳動利潤達500億美元 盈利接近Meta
Google推低成本AI模型Gemini 3 Flash 延續成長動能

Google推低成本AI模型Gemini 3 Flash 延續成長動能
馬斯克發豪語：xAI明年達到AGI技術 將在3年內超越對手

馬斯克發豪語：xAI明年達到AGI技術 將在3年內超越對手
Nvidia、微軟、谷歌、xAI… 24家公司響應川普「創世紀任務」

Nvidia、微軟、谷歌、xAI… 24家公司響應川普「創世紀任務」

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美