半導體短缺效應 本田中國工廠暫時停產

記者陳湘瑾／綜合報導
由於半導體短缺，日本汽車大廠本田計畫從12月下旬到明年1月上旬，日本和中國工廠的整車生產將暫停或減產。圖武漢的東風集團本田汽車公司的工人在生產線上工作。 （路透資料照片）
由於半導體短缺，日本汽車大廠本田計畫從12月下旬到明年1月上旬，日本和中國工廠的整車生產將暫停或減產。本田未提及此次短缺的半導體是否為此前受到出口管制的安世產品。

共同社報導，本田公司17日透露，由於半導體短缺，計畫從12月下旬到明年1月上旬，日本和中國工廠的整車生產將暫停或減產。此前發生類似情況的北美工廠雖已恢復正常運轉，但生產體制岌岌可危的狀態仍持續。

本田稱，與中國國企巨頭廣汽集團的合資工廠本月29日起將停產5天。日本的工廠將在明年1月5、6日停產2天，7至9日的產量也低於原計畫。生產調整的整個規模尚不清楚。本田稱今後的生產將視半導體供應情況等作出判斷。

本田在10月和11月暫停了墨西哥工廠的生產，美國和加拿大的工廠也被迫減產，原因是陸資半導體企業安世半導體受到出口管制。本田未提及此次短缺的半導體是否為安世產品。

本田上月公布截至2026年3月的財年合併財報預期顯示，因半導體短缺導致產量低於預想，反映主營業務盈利狀況的營業利潤將縮水1500億日圓（合約新台幣6724億元）。另，本月初公布今年11月在中國的終端汽車銷量為50840輛，按年下降34%；1至11月本田在中國的終端汽車累計銷量為578580輛，按年下降22%。

