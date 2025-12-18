中國鋰礦股爆發 碳酸鋰期貨創今年新高

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
中國碳酸鋰期貨主力合約17日大幅上漲，今年累計漲幅約40%。圖為青海省翡翠湖，含鉀、鎂、鋰等金屬元素和鹵化物，鹽床由淡青、翠綠以及深藍的湖水輝映交替。（中新社）
中國碳酸鋰期貨主力合約17日大幅上漲，盤中漲幅一度超過8%，報每噸人民幣10.8萬元上方，創2024年5月以來新高，今年累計漲幅約40%。鋰礦概念股盛新鋰能、中礦資源、天華新能、金圓股份、盛新鋰能、鹽湖股份、國城礦業等表現強勁。

消息面上，宜春自然資源局12月12日發布「關於擬公告註銷27個採礦權的公示」，擬對27宗採礦許可證予以註銷，公示時間30個工作日，公示期滿後予以公告註銷。根據公式內容，相關採礦許可證有效期截止時間從2009年到2024年不等，涉及礦種大多為陶瓷土，另外還包含石英岩、石灰岩等。

科創板日報報導，其中名單中包含江特電機旗下江西省宜豐縣獅子嶺礦區含鋰瓷石礦，該礦年產能達120萬噸，礦區面積0.11平方公里。

江特電機於16日晚間公告稱，公司已向宜春市自然資源局提交「關於宜豐縣獅子嶺礦區含鋰瓷石礦擬註銷公示的異議申請」，提出相關解決方案，盡最大努力爭取延續獅子嶺礦區採礦證。同時，公司正在全力辦理茜坑鋰礦投產前的各項準備工作，力爭早日投產。

對此，國泰期貨認為，礦權註銷影響有限，但情緒或有支撐。拉長時間線來看，今年上半年碳酸鋰持續下探，之後隨著「反內卷」席捲產業鏈、江西雲母礦礦證問題、儲能訂單等多方面影響下，碳酸鋰開始回升。

國金證券數據顯示，2025年前12月，碳酸鋰/電池/正極/負極/隔膜/電解液預排產累計與上年相比達28%到54%，各環節排產與上月相比小幅上調，主要因車市旺季、儲能需求超預期等，各廠商訂單普遍增加，需求端持續擴張，其中，儲能在多方面因素驅動下，需求快速爆發。

