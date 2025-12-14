我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王祖賢「26歲盛世美顏」再現 生日私照流出 驚喜同框前男友齊秦

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

衛藍啟動IPO 邁向固態電池第1股

記者黃雅慧、謝守真／綜合報導
圖為衛藍新能源和巴斯夫主要領導及成員在廣州車展與展出的全固態電池包合影。（取材自衛藍新能源官網）
圖為衛藍新能源和巴斯夫主要領導及成員在廣州車展與展出的全固態電池包合影。（取材自衛藍新能源官網）

中國電池企業北京衛藍新能源已與中信建投證券簽署上市輔導協議，正式啟動A股創業板IPO進程。如果順利上市，衛藍新能源或將成為A股「固態電池第一股」。分析認為衛藍新能源衝刺IPO，顯示全球固態電池賽道競爭白熱化。

衛藍新能源成立於2016年，是中國科學院物理研究所固態電池產學研孵化企業。

據悉，衛藍新能源產品涵蓋新能源汽車、儲能及低空經濟動力領域，包括360Wh/kg高能量密度動力電芯、280Ah超高安全儲能電芯及320Wh/kg低空經濟動力電芯，已向蔚來、三峽、海博思創、國電投等企業供貨。

在產業化布局，衛藍新能源在北京房山、江蘇溧陽、浙江湖州及山東淄博建設四大產業基地，年產能28.2GWh，規劃總產能超100GWh；坪山基地作為全固態電池小試基地，料2027年實現全固態量產。公司亦與天齊鋰業、華友鈷業、聯泓新科戰略合作。

中國車企與電池企業正布局全固態電池，料2027年開始裝車，2030年後逐步量產。專家指，其大規模應用仍需突破材料、製程及介面三大核心問題，AI技術則將加速產業化進程。衛藍新能源IPO進程不僅象徵產業化邁出重要步伐，也將對動力電池市場及上游鋰資源需求產生長期影響。

AI

上一則

日銀將升息、澳反猶恐攻16死…5事不可不知

下一則

中國AI核心產業規模 料破兆元人民幣

延伸閱讀

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫 SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫 SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI
中國車企搶電池儲能爆單 動力電池廠商競相醞釀漲價

中國車企搶電池儲能爆單 動力電池廠商競相醞釀漲價
SpaceX告知員工回購股份 暗示明年可能IPO

SpaceX告知員工回購股份 暗示明年可能IPO
SpaceX傳掛牌上市 籌資300億 可能尋求2026年進行IPO

SpaceX傳掛牌上市 籌資300億 可能尋求2026年進行IPO

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

Fed決策／9比3通過鷹派降息 印鈔機再開每月購債400億

2025-12-10 16:00
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10

超人氣

更多 >
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲
好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
華女嫁白男為房產 希望對方年齡「越大越好」？

華女嫁白男為房產 希望對方年齡「越大越好」？